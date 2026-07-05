Iran có kế hoạch thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz

Phát biểu về Hormuz nói trên của Đại sứ Iran tại Trung Quốc, ông Rahmani Fazli, được đưa ra tại Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14 tổ chức tại Bắc Kinh.

Eo biển Hormuz và các cảng biển. Đồ họa: AP.

Ông Fazli cho biết: Trước khi cuộc chiến giữa Mỹ - Iran - Israel nổ ra, việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz không bị cản trở. Hiện tại, Iran cũng chưa đề xuất thu bất kỳ khoản phí hay thuế nào, mà chỉ có kế hoạch thu phí dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế để trang trải các chi phí thường xuyên như đảm bảo an toàn hàng hải, điều hướng và bảo vệ môi trường - một thông lệ phù hợp với các tuyến đường thủy khác trên thế giới.

Về tình hình hiện tại trên eo biển Hormuz, ông Fazli cho biết, việc lưu thông hàng hải đang dần trở lại bình thường và trật tự đang được khôi phục tại đoạn đường thủy do Iran và Oman cùng quản lý.

Đại sứ Fazli khẳng định: Trong năm qua khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, Mỹ và Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, ném bom các cơ sở hạ tầng và gây thương vong cho dân thường và các quan chức cấp cao, điều này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Ông Fazli tuyên bố, Iran luôn sẵn sàng cho cả 2 khả năng: một mặt, nước này hy vọng đạt được hòa bình bền vững và lâu dài với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; mặt khác, nếu Mỹ hoặc Israel lại đánh giá sai tình hình hoặc có hành động gây hấn, Iran sẽ kiên quyết đáp trả.

Về vấn đề hạt nhân, ông Fazli khẳng định, theo luật pháp, quy định và nguyên tắc tín ngưỡng của Iran, nước này chưa bao giờ theo đuổi hay phát triển vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi chưa từng theo đuổi chúng trong quá khứ và sẽ không theo đuổi chúng trong tương la”. Ông nói, tà một quốc gia ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Iran luôn tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và chấp nhận sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Trả lời câu hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei khi ông không xuất hiện trong tang lễ của cha mình, ông Fazli cho biết, nhà lãnh đạo hiện đang có sức khỏe “rất tốt”, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày một cách bình thường và tiếp tục gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran. Ông tiết lộ lần gặp cuối cùng của ông với nhà lãnh đạo này là khoảng 10 tháng trước.

Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14, do Đại học Thanh Hoa và Học hội Ngoại giao nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức, đã diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 2-4/7. Khoảng 400 đại biểu, gồm đại sứ các nước tại Trung Quốc cùng các học giả trong và ngoài nước này, đã tham dự.