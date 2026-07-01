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Lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tăng 50%

Thứ Tư, 06:03, 01/07/2026
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VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế công bố hôm qua cho thấy trong tuần từ ngày 22 đến 28/6, lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz đã tăng tới 50% so với tuần liền trước.

Theo dữ liệu do Kpler ghi nhận, trong tuần từ 22-28/6, có tổng cộng 343 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, tăng mạnh so với mức 223 tàu hàng trong tuần liền trước (từ 15-21/6). Trung bình, trong tuần qua có 49 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, mức tăng 50% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, xu hướng tăng được đánh giá là chưa chắc chắn, do trong ngày 29/6 chỉ ghi nhận 40 tàu vượt qua eo Hormuz, thấp hơn mức trung bình của tuần trước.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026, trung bình mỗi ngày có 130 tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, biến vùng biển này trở thành một trong những tuyến vận tải huyết mạch của thế giới. Đặc biệt, eo Hormuz chiếm khoảng 20% tổng lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng. Vì lý do này, Iran đang rất quyết tâm gia tăng ảnh hưởng và củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz, dùng nó làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán cân não với Hoa Kỳ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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