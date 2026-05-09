Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius

Thứ Bảy, 17:08, 09/05/2026
VOV.VN - Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một phụ nữ tại tỉnh Alicante, miền đông nam nước này, xuất hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm virus Hanta và hiện đang được xét nghiệm.

Người phụ nữ này từng đi cùng chuyến bay với một bệnh nhân đã tử vong tại Johannesburg sau khi di chuyển trên tàu du lịch MV Hondius và nhiễm virus Hanta.

Trong bối cảnh dịch bệnh trên tàu MV Hondius tiếp tục gây lo ngại, nhiều quốc gia đang chuẩn bị phương án tiếp nhận khoảng 140 hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu này.

Tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Con tàu dự kiến cập đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng sớm mai. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, sau khi tàu cập cảng, hành khách sẽ được sơ tán bằng các xuồng nhỏ lên xe buýt khi các chuyến bay hồi hương đã sẵn sàng.

Mỹ và Anh đã thông báo sẽ điều máy bay tới đưa công dân về nước. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể.

Người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp Tây Ban Nha, bà Virginia Barcones cho biết nước này đã đề nghị bố trí các máy bay được trang bị y tế dành cho những hành khách có triệu chứng bệnh, song chưa rõ liệu các phương tiện này có sẵn hay không.

“Chúng tôi đang tích cực làm việc với Đức, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Có khả năng sẽ có một chuyến bay phối hợp với chuyến bay của Pháp, vận chuyển công dân của cả hai nước. Bỉ, Ireland, Đức và Thụy Điển đã bày tỏ thiện chí tiếp nhận công dân của họ, nhưng họ không có đủ nguồn lực hàng không. Cơ chế châu Âu cung cấp một hoặc hai máy bay cứu hộ dành cho tất cả người châu Âu”, bà Barcones nói.

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

Thiều Dương/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Tây Ban Nha virus Hanta tàu MV Hondius ổ dịch Hanta ca nhiễm virus Hanta
Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

