Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius

Người phụ nữ này từng đi cùng chuyến bay với một bệnh nhân đã tử vong tại Johannesburg sau khi di chuyển trên tàu du lịch MV Hondius và nhiễm virus Hanta.

Trong bối cảnh dịch bệnh trên tàu MV Hondius tiếp tục gây lo ngại, nhiều quốc gia đang chuẩn bị phương án tiếp nhận khoảng 140 hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu này.

Tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters

Con tàu dự kiến cập đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng sớm mai. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, sau khi tàu cập cảng, hành khách sẽ được sơ tán bằng các xuồng nhỏ lên xe buýt khi các chuyến bay hồi hương đã sẵn sàng.

Mỹ và Anh đã thông báo sẽ điều máy bay tới đưa công dân về nước. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể.

Người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp Tây Ban Nha, bà Virginia Barcones cho biết nước này đã đề nghị bố trí các máy bay được trang bị y tế dành cho những hành khách có triệu chứng bệnh, song chưa rõ liệu các phương tiện này có sẵn hay không.

“Chúng tôi đang tích cực làm việc với Đức, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Có khả năng sẽ có một chuyến bay phối hợp với chuyến bay của Pháp, vận chuyển công dân của cả hai nước. Bỉ, Ireland, Đức và Thụy Điển đã bày tỏ thiện chí tiếp nhận công dân của họ, nhưng họ không có đủ nguồn lực hàng không. Cơ chế châu Âu cung cấp một hoặc hai máy bay cứu hộ dành cho tất cả người châu Âu”, bà Barcones nói.