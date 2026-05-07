  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tehran cáo buộc Washington gây sức ép, Mỹ nổ súng vào tàu Iran

Thứ Năm, 05:53, 07/05/2026
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran tối qua (6/5) khẳng định Mỹ vẫn đang theo đuổi nhiều phương cách hòng buộc Iran phải đầu hàng. Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa sẽ ném bom dữ dội hơn vào Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Washington.

Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng Mỹ thông báo đã khai hỏa và vô hiệu hóa một tàu Iran tại vịnh Oman. 

Cáo buộc được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra tối qua trong bài viết trên kênh Telegram chính thức. Ông Qalibaf khẳng định chính quyền Mỹ vẫn đang tìm cách ép buộc Iran phải đầu hàng thông qua việc triển khai hàng loạt biện pháp, bao gồm phong tỏa hải quân, gây áp lực kinh tế và thao túng truyền thông. Tuy nhiên, trong thông điệp, Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Iran, không đề cập kế hoạch đàm phán mới với Mỹ.

Tàu thuyền hoạt động trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong một tuyên bố đáng chú ý cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran sẽ chuyển lập trường chính thức của Iran cho nhà trung gian chủ chốt Pakistan sau khi hoàn tất việc rà soát lại các vấn đề liên quan. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến hiện nay, nhưng cảnh báo sẽ tăng cường tấn công Iran nếu Tehran không đồng ý các điều khoản do Washington đưa ra.

Về tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) tối 6/5 thông báo lực lượng Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở dầu mang cờ Iran tại khu vực vịnh Oman hồi sáng cùng ngày. Thông báo cho biết, sau nhiều lần cảnh báo không mang lại hiệu quả, tiêm kích F/A-18 Super Hornet xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn nhiều loạt đạn pháo 20 mm về phía tàu chở dầu M/T Hasna treo cờ Iran và vô hiệu hóa phương tiện này. Tuy nhiên, tình trạng của các thủy thủ trên tàu không được đề cập. Phía Iran cũng chưa đưa ra phản ứng hay bình luận liên quan.

Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 13/4 nhằm gây áp lực buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định trong thời gian triển khai phong tỏa gần một tháng qua, lực lượng Mỹ đã buộc hơn 50 tàu hàng liên quan đến Iran phải đổi hướng di chuyển và không thể đi qua eo Hormuz.

Dữ liệu phân tích hàng hải của hãng Kpler hôm qua cho biết biện pháp phong tỏa song trùng của Mỹ và Iran khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz xuống thấp kỷ lục, với chỉ duy nhất 1 tàu chở khí hóa lỏng được ghi nhận đi qua eo Hormuz trong hai ngày 4 và 5/5 - thời điểm Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống hải quân nhằm giúp các tàu thuyền bị kẹt đi qua tuyến hàng hải trọng yếu này. Hiện tại, hơn 900 tàu hàng các loại vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư.

Bá Thi/VOV-Cairo
Giá xăng dầu hôm nay 7/5: Giá dầu phục hồi hơn 1% sau cú lao dốc mạnh phiên trước
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng trở lại khoảng 1 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng thứ Năm (7/5) - theo giờ Việt Nam, phục hồi sau cú giảm mạnh của phiên trước, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông.

Iran tuyên bố đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 6/5 tuyên bố việc đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz có thể thực hiện được theo các “quy trình mới”, sau khi Mỹ tạm dừng chiến dịch quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran nói “không vũ khí hạt nhân”, tàu sân bay Pháp tiến vào Hormuz
VOV.VN - Iran tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân giữa lúc rộ tin sắp nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi Pháp điều tàu sân bay tiến vào khu vực Hormuz, khiến căng thẳng an ninh Trung Đông thêm nóng.

