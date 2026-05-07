Tehran cáo buộc Washington gây sức ép, Mỹ nổ súng vào tàu Iran

Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng Mỹ thông báo đã khai hỏa và vô hiệu hóa một tàu Iran tại vịnh Oman.

Cáo buộc được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra tối qua trong bài viết trên kênh Telegram chính thức. Ông Qalibaf khẳng định chính quyền Mỹ vẫn đang tìm cách ép buộc Iran phải đầu hàng thông qua việc triển khai hàng loạt biện pháp, bao gồm phong tỏa hải quân, gây áp lực kinh tế và thao túng truyền thông. Tuy nhiên, trong thông điệp, Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Iran, không đề cập kế hoạch đàm phán mới với Mỹ.

Tàu thuyền hoạt động trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong một tuyên bố đáng chú ý cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran sẽ chuyển lập trường chính thức của Iran cho nhà trung gian chủ chốt Pakistan sau khi hoàn tất việc rà soát lại các vấn đề liên quan. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến hiện nay, nhưng cảnh báo sẽ tăng cường tấn công Iran nếu Tehran không đồng ý các điều khoản do Washington đưa ra.

Về tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) tối 6/5 thông báo lực lượng Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở dầu mang cờ Iran tại khu vực vịnh Oman hồi sáng cùng ngày. Thông báo cho biết, sau nhiều lần cảnh báo không mang lại hiệu quả, tiêm kích F/A-18 Super Hornet xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn nhiều loạt đạn pháo 20 mm về phía tàu chở dầu M/T Hasna treo cờ Iran và vô hiệu hóa phương tiện này. Tuy nhiên, tình trạng của các thủy thủ trên tàu không được đề cập. Phía Iran cũng chưa đưa ra phản ứng hay bình luận liên quan.

Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 13/4 nhằm gây áp lực buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định trong thời gian triển khai phong tỏa gần một tháng qua, lực lượng Mỹ đã buộc hơn 50 tàu hàng liên quan đến Iran phải đổi hướng di chuyển và không thể đi qua eo Hormuz.

Dữ liệu phân tích hàng hải của hãng Kpler hôm qua cho biết biện pháp phong tỏa song trùng của Mỹ và Iran khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz xuống thấp kỷ lục, với chỉ duy nhất 1 tàu chở khí hóa lỏng được ghi nhận đi qua eo Hormuz trong hai ngày 4 và 5/5 - thời điểm Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống hải quân nhằm giúp các tàu thuyền bị kẹt đi qua tuyến hàng hải trọng yếu này. Hiện tại, hơn 900 tàu hàng các loại vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư.