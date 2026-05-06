Iran tuyên bố đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz

Thứ Tư, 22:26, 06/05/2026
VOV.VN - Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 6/5 tuyên bố việc đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz có thể thực hiện được theo các “quy trình mới”, sau khi Mỹ tạm dừng chiến dịch quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Đây được xem là phản ứng đầu tiên của Iran sau khi Mỹ quyết định đình chỉ chiến dịch “Dự án Tự do” – hoạt động nhằm hỗ trợ dẫn đường cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, nơi vốn bị cả Mỹ và Iran áp đặt các biện pháp kiểm soát trong thời gian xung đột.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Chiến dịch này được Mỹ triển khai từ hôm 3/5 nhưng đã tạm dừng chỉ sau hai ngày, với lý do đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Tuyên bố từ phía Iran không nêu rõ nội dung “quy trình mới”, song bày tỏ cảm ơn các thuyền trưởng và chủ tàu hoạt động tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman vì đã hợp tác, tuân thủ việc lưu thông “phù hợp với quy định của Iran”.

Trước đó, Iran đã tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và công bố kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến đường này. Động thái này vấp phải cảnh báo từ nhiều nhà lãnh đạo thế giới, cho rằng việc thu phí như vậy có thể vi phạm luật hàng hải quốc tế và tạo tiền lệ nguy hiểm.

Giới quan sát nhận định lập trường cứng rắn của Iran liên quan đến vấn đề này có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì quyết định tạm dừng chiến dịch “Dự án Tự do”.

Ông Sharif – người đóng vai trò trung gian trong các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran – cho rằng động thái này thể hiện “sự lãnh đạo dũng cảm và kịp thời”, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hòa giải trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Pakistan cũng nhấn mạnh nước này cam kết ủng hộ các nỗ lực kiềm chế căng thẳng và giải quyết xung đột bằng đối thoại, bày tỏ hy vọng “động lực hiện tại” sẽ dẫn tới một thỏa thuận lâu dài, đảm bảo hòa bình và ổn định bền vững.

Giang Bùi/VOV.VN
Iran nói “không vũ khí hạt nhân”, tàu sân bay Pháp tiến vào Hormuz
VOV.VN - Iran tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân giữa lúc rộ tin sắp nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi Pháp điều tàu sân bay tiến vào khu vực Hormuz, khiến căng thẳng an ninh Trung Đông thêm nóng.

Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình
VOV.VN - Theo một nguồn tin Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian và nắm rõ tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến việc ký kết bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Trung Quốc – Iran thảo luận về hòa bình Trung Đông
VOV.VN - Ngày 6/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh để trao đổi về quan hệ song phương, vấn đề hạt nhân Iran, an ninh eo biển Hormuz và các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

