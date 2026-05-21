Tehran vẫn duy trì liên lạc với Washington; Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

Thông tin về việc Mỹ và Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với nhau, được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei công bố tối qua, trong một phát biểu trên truyền hình Nhà nước Iran. Ông Baqaei cho biết, bên giúp chuyển tải các thông điệp là Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, hiện đang có mặt tại Tehran.

Theo truyền thông khu vực, công bố trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran là rất đáng chú ý. Bởi trước tuyên bố này, giới chức Iran liên tục bày tỏ hoài nghi về thiện chí đàm phán của Mỹ, cho rằng Washington đang chuẩn bị mở lại cuộc chiến chống Tehran. Đơn cử, trong một tuyên bố được các phương tiện truyền thông Iran trích dẫn chiều qua, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định, Mỹ đang tìm cách khởi động lại cuộc chiến với hy vọng sẽ khiến Iran đầu hàng.

Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên quan tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) tối qua cho biết, lực lượng này vừa chặn bắt một tàu chở dầu treo cờ Iran trên vịnh Oman. Phương tiện bị bắt là tàu M/T Celestial Sea, bị cáo buộc vi phạm phong tỏa của hải quân Mỹ. Các binh sỹ Mỹ đã đổ bộ lên tàu và tiến hành lục soát. Phương tiện sau đó được trả tự do, nhưng bị yêu cầu thay đổi hướng di chuyển. Trước đó, CENTCOM thông báo đã chặn và buộc hơn 90 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển, kể từ khi hải quân Mỹ thiết lập phong tỏa với các cảng của Iran ngày 13/4.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua thông báo đã cho phép 26 tàu thương mại, gồm cả tàu chở dầu, tàu container và tàu chở hàng rời, được lưu thông qua eo biển Hormuz. Thông báo khẳng định, các tàu lưu thông theo hướng dẫn an toàn và có sự đảm bảo an ninh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, quốc tịch cụ thể của các tàu không được đề cập.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, hãng tin Axios của Mỹ tối qua cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang bất đồng về cách thức tiếp cận cuộc chiến hiện nay. Nguồn tin khẳng định, Thủ tướng Israel tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi cao độ về hiệu quả của biện pháp ngoại giao, cho rằng Mỹ nên tiếp tục áp dụng biện pháp gây áp lực quân sự lên Iran bằng việc phá hủy hạ tầng thiết yếu để làm suy yếu chính quyền Tehran. Quan điểm này được ông Netanyahu đưa ra trong cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Trump đêm 19/5, sau khi ông chủ Nhà trắng quyết định hoãn lại kế hoạch tấn công Iran nhằm tạo cơ hội cho nỗ lực ngoại giao.

Chính phủ Israel chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, giới chức Israel thời gian qua nhiều lần bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ sớm quyết định mở lại cuộc chiến chống Iran.