Hàn Quốc họp khẩn để đối phó vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Cơ quan an ninh quốc gia trực thuộc Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, thông báo đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình an ninh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Jiji Press

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Quốc phòng và Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc... Tại đây, các bên đã xem xét cụ thể các phản ứng của Chính phủ. Cơ quan an ninh quốc gia khẳng định sẽ phân tích và đánh giá tác động của vụ phóng đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc, xem xét các biện pháp cần thiết và đảm bảo một phản ứng toàn diện.

Về phần mình, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh “quân đội Hàn Quốc đang duy trì tình trạng sẵn sàng cao độ để ứng phó với bất kỳ tình huống nào, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến khác của Triều Tiên”. Seoul cũng một lần nữa chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt ngay các hành động tương tự.

Trong khi đó, đến tận thời điểm hiện tại, phía Triều Tiên vẫn chưa chính thức lên tiếng thừa nhận hoặc bác bỏ thông tin về vụ phóng tên lửa mà phía Hàn Quốc xác nhận vừa diễn ra vào sáng sớm ngày 12/9.