Ông Trump muốn thu “phí bảo vệ” eo biển Hormuz, Iran lập tức đáp trả

Phát biểu trên chương trình Fox & Friends, ông Trump cho biết Mỹ đang đầu tư nguồn lực rất lớn để bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại toàn cầu. “Chúng tôi sẽ giữ eo biển này và có lẽ sẽ điều hành nó. Chúng tôi sẽ trở thành ‘người bảo vệ’ eo biển Hormuz, hay có thể gọi là ‘thiên thần bảo hộ’ của eo biển. Chúng tôi cần được hoàn trả chi phí cho việc đó”, ông Trump nói.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: Reuters

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục bảo vệ tuyến đường biển này và “được trả rất nhiều tiền” cho nhiệm vụ đó. “Chúng tôi sẽ bảo vệ eo biển và được trả tiền cho việc bảo vệ. Các quốc gia khác rất giàu có, họ đứng về phía chúng tôi và không thể kỳ vọng Mỹ làm điều đó miễn phí”, ông nói thêm.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác cùng ngày, ông Trump tiếp tục cho rằng Mỹ cần được các quốc gia mà Washington đang hỗ trợ hoàn trả chi phí. “Chúng tôi đang bảo vệ một trong những khu vực giàu có nhất thế giới. Chúng tôi đang chi tiền và những gì chúng tôi làm là sẽ được hoàn trả chi phí bảo vệ”, ông nói.

Theo Tổng thống Mỹ, Washington không nhất thiết phải hiện diện tại khu vực nhưng vẫn làm như vậy để bảo vệ các đồng minh. Ông khẳng định Mỹ đã thực hiện “rất hiệu quả” nhiệm vụ bảo vệ Israel, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trước đó cùng ngày, ông tuyên bố Mỹ sẽ khôi phục lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời đề xuất cung cấp dịch vụ bảo vệ hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz với mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa vận chuyển.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump về việc thu phí bảo vệ ở eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X: “Tổng thống Mỹ hoàn toàn đúng. Bất kỳ ai bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz đều xứng đáng được trả công cho dịch vụ đó”, ông Araghchi viết. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran “luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ mãi như vậy”.

Đề cập đến mức phí 20% mà ông Trump đưa ra, Ngoại trưởng Iran viết: “Tất nhiên, 20% là quá cao. Chúng tôi sẽ đưa ra mức phí hợp lý hơn”.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Những tháng gần đây, khu vực này liên tục trở thành điểm nóng sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.