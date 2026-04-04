中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lá chắn dưới lòng đất giúp kho tên lửa Iran sống sót trước hỏa lực Mỹ-Israel

Thứ Bảy, 06:30, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trái ngược với tuyên bố của Mỹ về việc năng lực quân sự của Iran đã suy yếu nghiêm trọng, các báo cáo tình báo mới nhất cho thấy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn UAV của Tehran vẫn nguyên vẹn sau hơn 1 tháng nổ ra xung đột.

Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, sau 5 tuần hứng chịu các đợt không kích dồn dập từ Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Trong số đó, không ít bệ phóng hiện chưa thể tiếp cận do bị đất đá vùi lấp trong các trận không kích, nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn. Bên cạnh đó, các nguồn tin của CNN ước tính Iran hiện vẫn duy trì hàng ngàn máy bay không người lái trong kho dự trữ quân sự của mình.

Dù Mỹ nhiều lần công khai tuyên bố năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm đáng kể nhưng trên thực địa, Israel, các quốc gia vùng Vịnh và lực lượng Mỹ trong khu vực vẫn thường xuyên phải đối mặt với các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran.

la chan duoi long dat giup kho ten lua iran song sot truoc hoa luc my-israel hinh anh 1
Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Những hệ thống tên lửa này được xem là trụ cột trong năng lực răn đe của Iran, đặc biệt trong việc đe dọa tuyến vận tải hàng hải “huyết mạch” Hormuz.

Nhìn về tổng thể, các dữ liệu tình báo này phác họa một bức tranh thực tế hơn về sức mạnh quân sự hiện tại của Iran, đối lập với những đánh giá đơn phương từ phía Nhà Trắng.  

Mỹ nói gì?

Trong bài phát biểu toàn quốc tối 1/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã “bị suy giảm đáng kể”, đồng thời nhấn mạnh các cơ sở sản xuất vũ khí và bệ phóng của nước này đang bị “phá hủy thành từng mảnh”, chỉ còn lại rất ít.

Tính đến thời điểm đó, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Washington đã tiến hành hơn 12.300 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Các nguồn tin cho biết, đánh giá tình báo ghi nhận quân đội Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Tehran, đồng thời loại bỏ nhiều nhân vật cấp cao, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani.

Trong các phát biểu công khai, Lầu Năm Góc chủ yếu nhấn mạnh sự sụt giảm về tần suất phóng tên lửa của Iran, thay vì số lượng vũ khí bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo ngày 19/3 rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ đã giảm tới 90% kể từ khi xung đột bùng phát; mức giảm tương tự cũng được ghi nhận đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử.

Phản hồi các câu hỏi liên quan, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly chỉ trích những nguồn tin ẩn danh, cho rằng họ đang cố tình làm suy giảm vai trò của Tổng thống Trump và phủ nhận những thành quả mà quân đội Mỹ đạt được trong Chiến dịch Epic Fury.

“Thực tế là các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đã giảm tới 90%, lực lượng hải quân của họ gần như bị vô hiệu hóa, hai phần ba năng lực sản xuất bị hư hại hoặc phá hủy, và Mỹ cùng Israel đang nắm ưu thế áp đảo trên không phận Iran”, bà Kelly nhấn mạnh.

Theo bà Kelly, sức ép quân sự đang đẩy Tehran vào tình thế ngày càng bất lợi. Với Iran, lựa chọn khả thi nhất là đạt được một thỏa thuận với chính quyền ông Trump, đồng thời từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng bác bỏ các thông tin do CNN đăng tải, gọi đó là “hoàn toàn sai sự thật”.

Ông Parnell khẳng định: “Quân đội Mỹ đã giáng những đòn chí mạng liên tiếp vào chế độ Iran. Chúng ta đang vượt xa tiến độ trong việc hoàn thành các mục tiêu quân sự: phá hủy kho tên lửa, vô hiệu hóa hải quân, triệt tiêu các lực lượng ủy nhiệm và bảo đảm Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đặt ra mốc thời gian từ 2 đến 3 tuần để kết thúc các chiến dịch quân sự của Mỹ. Song, một nguồn tin đã xem xét các báo cáo tình báo Mỹ nhận định mục tiêu này là thiếu thực tế, khi Iran vẫn còn nhiều năng lực chưa bị vô hiệu hóa.

“Chúng ta có thể tiếp tục gây sức ép, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Nhưng nếu cho rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong 2-3 tuần, thì đó là một nhận định phi thực tế,” nguồn tin này nói.

Ở chiều ngược lại, các quan chức quân đội Israel đưa ra ước tính thận trọng hơn, cho rằng số bệ phóng tên lửa còn hoạt động của Iran hiện chỉ vào khoảng 20–25%. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin am hiểu tình hình, Tel Aviv không tính đến những bệ phóng đã bị chôn vùi hoặc được che giấu trong hệ thống hang động và đường hầm khi đưa ra con số này.

Các nguồn tình báo nói gì?

Thực tế chiến trường cho thấy khả năng cơ động và ẩn giấu dưới lòng đất chính là yếu tố then chốt giúp các bệ phóng tên lửa của Iran tránh bị phá hủy hoàn toàn.

CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Tehran từ lâu đã xây dựng một mạng lưới đường hầm và hang động rộng lớn, được chuẩn bị qua nhiều thập kỷ nhằm đối phó với những kịch bản xung đột quy mô lớn. Các bệ phóng di động có thể nhanh chóng khai hỏa rồi rút vào bên trong nơi trú ẩn, khiến việc phát hiện và tiêu diệt chúng trở nên đặc biệt khó khăn. Trên thực tế, đây là những gì Mỹ từng phải đối mặt khi đối phó với các lực lượng Houthi tại Yemen.

Bà Annika Ganzeveld, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), nhận định rằng Mỹ và Israel đang đẩy mạnh đánh phá các cơ sở ngầm của Iran. Bằng cách tấn công vào các phương tiện hỗ trợ và máy móc hạng nặng cần thiết cho việc vận hành đường hầm, liên minh này đang từng bước vô hiệu hóa khả năng tiếp cận và sử dụng các cơ sở quân sự chiến lược của Iran.

Bản đánh giá tình báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz. Trong những trao đổi kín, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng họ không thể đảm bảo tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở lại hoàn toàn trước khi xung đột kết thúc.

Theo một nguồn tin khác, kho tên lửa hành trình ven biển của Iran phần lớn vẫn được bảo toàn. Nguyên nhân là do Mỹ ưu tiên tấn công các mục tiêu đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ và đồng minh trong khu vực, thay vì tập trung vào năng lực phòng thủ bờ biển của Iran. Thêm vào đó, việc Tehran khéo léo che giấu các hệ thống này đã tạo ra rào cản đáng kể cho các nỗ lực phát hiện và vô hiệu hóa từ phía đối phương.

Trái ngược với những tổn thất nặng nề mà Hải quân chính quy Iran phải hứng chịu, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là vẫn bảo toàn được khoảng 50% sức mạnh. Thậm chí, một nguồn tin khác còn nhận định rằng lực lượng “át chủ bài” của IRGC, gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tàu cỡ nhỏ và phương tiện mặt nước không người lái, vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tính đến ngày 1/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hơn 155 tàu của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại. Tuy nhiên, theo bà Ganzeveld, vẫn chưa rõ các tuyên bố này đang đề cập đến lực lượng hải quân nào, là hải quân chính quy hay lực lượng thuộc IRGC.

Bà nhấn mạnh rằng chính Hải quân IRGC mới là lực lượng chủ yếu tham gia các hoạt động quấy rối tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

“Rõ ràng vẫn còn nhiều mục tiêu cần phải nhắm đến. Từ các lực lượng ủy nhiệm, hệ thống máy bay không người lái, cho đến năng lực tấn công hàng hải. Và Iran trong những ngày gần đây đã cho thấy họ vẫn có thể đe dọa tàu thuyền đi qua eo biển. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn vô hiệu hóa hoàn toàn các năng lực này, chiến dịch quân sự sẽ còn phải tiếp tục mở rộng”, bà Ganzeveld nhận định.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: quân đội iran căng thẳng trung đông căng thẳng mỹ-israel-iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn
Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines, vận chuyển các nguồn năng lượng và phân bón thiết yếu đi qua eo biển Hormuz một cách “an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng”.

Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines, vận chuyển các nguồn năng lượng và phân bón thiết yếu đi qua eo biển Hormuz một cách “an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng”.

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn
Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran sớm lập thỏa thuận trong bối cảnh Mỹ leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng nước này. Ông Trump nói, Iran nên đạt được một thỏa thuận ‘trước khi quá muộn’. Trong khi đó, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay ở Hormuz.

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran sớm lập thỏa thuận trong bối cảnh Mỹ leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng nước này. Ông Trump nói, Iran nên đạt được một thỏa thuận ‘trước khi quá muộn’. Trong khi đó, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay ở Hormuz.

Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường
Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường

VOV.VN - Những diễn biến mới trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang cho thấy một bức tranh phức tạp khi mà Tổng thống Donald Trump khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đạt kết quả tích cực, song phía Iran lại phủ nhận hoàn toàn.

Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường

Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường

VOV.VN - Những diễn biến mới trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang cho thấy một bức tranh phức tạp khi mà Tổng thống Donald Trump khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đạt kết quả tích cực, song phía Iran lại phủ nhận hoàn toàn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ