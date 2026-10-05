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Thách thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026

Thứ Hai, 14:30, 05/10/2026
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VOV.VN - Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần, Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa bước vào 32 ngày vận động quyết liệt nhằm bảo vệ thế đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên, phe Cộng hòa đang đối mặt nhiều thách thức, từ sức ép kinh tế, tranh cãi về hạ tầng công nghệ đến sự dịch chuyển của các nhóm cử tri quan trọng.

 

Sau khi bắt đầu chiến dịch vận động rầm rộ tại các bang truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa như Texas, Oklahoma và Alabama, cuối tuần qua, Tổng thống Trump tiếp tục di chuyển sang Ohio, một trong những bang chiến trường quyết định quyền kiểm soát Thượng viện.

Một trong những chủ đề tranh cãi gay gắt nhất trong chiến dịch năm nay là sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi cử tri lo ngại về tác động tiêu cực tới giá điện, nguồn nước và đất nông nghiệp, Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ các khu phức hợp này với lập luận rằng Mỹ không thể đóng cửa hay nhượng bộ tiến trình phát triển AI cho Trung Quốc.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, tại Alabama, ngày 2/10/2026. Ảnh: Reuters

Trong buổi mít tinh tranh cử tại bang Ohio, Tổng thống Trump đã dành vài phút để chia sẻ hành động của chính quyền hiện nay về các trung tâm dữ liệu và cho biết, ông đang tìm cách đảm bảo các trung tâm này mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và kêu gọi người dân địa phương duy trì chúng.

“Chúng tôi cũng đang có những hành động lịch sử để đảm bảo rằng các trung tâm dữ liệu công nghệ lớn mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương. Có rất nhiều tiền có thể kiếm được cho Ohio. Các bạn không thể cứ thế đóng cửa các trung tâm này được. Nếu đóng cửa, các trung tâm này sẽ chuyển sang Trung Quốc. Bạn biết đấy, nhiều người nghĩ rằng đó là một đòn tấn công truyền thông từ phía Trung Quốc. Có thể là vậy, tôi không chắc, nhưng có lẽ cũng có một chút khả năng về điều đó”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Các khu phức hợp nhà kho khổng lồ sản xuất năng lượng cho các dự án trí tuệ nhân tạo đã trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm, gây ra sự phản đối từ cả hai đảng trong các cuộc bầu cử trên khắp đất nước, với việc cử tri lo ngại về tác động của chúng đến giá điện, đất nông nghiệp và nguồn cung cấp nước.

Mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ nhưng thực tế địa phương lại phản ánh nhiều lo ngại. Chi phí sinh hoạt cao, giá xăng gia tăng xuất phát từ căng thẳng quân sự với Iran, cùng làn sóng sa thải lao động tại các nhà máy đang gây áp lực lớn lên tâm lý cử tri.

Để gia tăng sức hút đối với cử tri ngay trước thềm bầu cử, Tổng thống Trump đã công bố hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính như chi trả Medicare, hoàn tiền cho người tham gia chương trình bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Giá phải chăng (ACA), hỗ trợ người trưởng thành…

Tổng thống Trump cho biết: “Dưới thời chính quyền trước, gần 1 triệu hộ gia đình đã bị phe Dân chủ tính phí quá cao cho chương trình Obamacare. Các bạn hẳn đã đọc về điều đó. Phe Dân chủ đã giữ lại số tiền đó, nhưng chúng tôi đang trả lại nó cho các bạn. Họ đã giữ lại hàng triệu và hàng triệu đô la. Tôi vừa gửi đi gần 1 triệu séc hoàn tiền trị giá 500 đô la cho mỗi hộ, bao gồm cả 70.000 gia đình ở Ohio. Các bạn sẽ nhận được chúng trong vài ngày tới”.

Bên cạnh áp lực kinh tế, Đảng Cộng hòa còn phải đối mặt với sự sụt giảm ủng hộ rõ rệt từ cộng đồng cử tri gốc Latinh, nhóm cử tri gồm khoảng 36 triệu người có vai trò quyết định. Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, khoảng 60% cử tri gốc Latinh muốn Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội, vượt xa tỷ lệ 35% đến 39% dành cho Đảng Cộng hòa. Mức độ tán thành cách điều hành của Tổng thống Trump trong cộng đồng này rơi xuống mức thấp (27%), đặc biệt là ở các lĩnh vực quản lý giá cả kinh tế (20%) và biện pháp thực thi di trú khắt khe.

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 đang tiến vào giai đoạn nước rút với những diễn biến vô cùng khó lường. Kết quả ngày 3/11 sắp tới sẽ là lời giải đáp cho việc liệu các cam kết kinh tế của phe Cộng hòa có đủ sức níu giữ cử tri hay sự dịch chuyển lòng tin sẽ giúp phe Dân chủ tạo nên bước ngoặt bất ngờ.

Nho Biền/VOV1
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