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Người Mỹ bi quan về tình hình kinh tế trước bầu cử giữa kỳ

Thứ Tư, 05:51, 30/09/2026
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VOV.VN - Những lo ngại về kinh tế và chi phí sinh hoạt tại Mỹ tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử Mỹ giữa kỳ vào ngày 3/11, khi niềm tin người tiêu dùng giảm xuống gần mức thấp nhất trong hơn 12 năm qua, trong khi thị trường lao động xuất hiện thêm dấu hiệu suy yếu.

Khảo sát mới nhất của tổ chức nghiên cứu kinh tế The Conference Board cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm mạnh xuống 81,9 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2014. Tâm lý suy giảm được ghi nhận ở các nhóm khác nhau về độ tuổi, thu nhập và khuynh hướng chính trị. Các khảo sát khác cũng cho thấy sự bất mãn ngày càng gia tăng về tình hình kinh tế trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Thị trường lao động cũng xuất hiện những dấu hiệu suy yếu khi số vị trí việc làm còn trống giảm trong tháng 8 và hoạt động tuyển dụng vẫn ở mức thấp. Người tiêu dùng ngày càng lo ngại về khả năng tìm kiếm việc làm cũng như triển vọng kinh doanh trong sáu tháng tới.

Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc xung đột Mỹ và Israel với Iran đã khiến giá xăng dầu và hàng hóa leo thang kỷ lục, thổi bùng áp lực lạm phát và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất lên mức 3,75% đến 4,00%, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt trong tháng 10.

Nguồn tin từ giới phân tích tài chính dự báo những thách thức về khả năng chi trả của người dân sẽ khó có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn nếu mặt bằng lãi suất chưa có sự dịch chuyển lớn, qua đó tiếp tục là chủ đề chi phối tâm lý cử tri Mỹ trước ngày bỏ phiếu.

Quang Trung/VOV-Washington
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