Thái Lan cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến dịp lễ hội Songkran

Thứ Ba, 14:23, 14/04/2026
VOV.VN - Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan mới đây ghi nhận hơn 7.300 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần vừa qua, gây thiệt hại lớn về tài sản. Giới chức Thái Lan đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp lễ hội Songkran mừng Tết cổ truyền nước này.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 13/4 cho biết, các vụ lừa đảo xảy ra trong tuần vừa qua đã gây thiệt hại gần 400 triệu Baht (khoảng 12,3 triệu USD). Lực lượng chức năng cũng kịp thời can thiệp 12 vụ việc và ngăn chặn 57 giao dịch, giúp phòng tránh thiệt hại hơn 5,1 triệu Baht (khoảng 160.000 USD), đồng thời bắt giữ 27 nghi phạm liên quan 11 vụ án.

Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Theo cảnh sát Thái Lan, lừa đảo mua sắm trực tuyến hiện là hình thức phổ biến nhất, chiếm tới 70% tổng số vụ và tiếp tục có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, các vụ lừa đảo liên quan cơ hội đầu tư và việc làm dù ít hơn về số lượng nhưng lại gây thiệt hại lớn, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại. Phụ nữ bị nhắm đến nhiều hơn nam giới, nhất là trong độ tuổi 21 - 30.

Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan (AOC) nhận định, trong bối cảnh dịp lễ hội Songkran đang diễn ra, nguy cơ lừa đảo trực tuyến có thể gia tăng. Cơ quan này đã cảnh báo một số thủ đoạn phổ biến, gồm: giả mạo dịch vụ đặt phòng lưu trú và vé du lịch với mức giá rẻ bất thường để chiếm đoạt tiền; lập các trang bán hàng sản phẩm lễ hội giả mạo nhằm lừa người mua chuyển tiền; phát tán các đường link độc hại mời nhận thưởng, giảm giá để đánh cắp dữ liệu cá nhân; và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền từ người thân của nạn nhân.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan kêu gọi người dân tuân thủ nguyên tắc “4 không” để bảo vệ bản thân, gồm: không bấm vào đường link từ nguồn lạ; không tin các ưu đãi hấp dẫn bất thường; không vội chuyển tiền; và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi xác minh rõ danh tính người giao dịch.

PV/VOV-Bangkok
VOV.VN - Trong bối cảnh Tết cổ truyền té nước Songkran sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-15/4, lực lượng an ninh Thái Lan trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách quốc tế.

Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran

Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran

VOV.VN - Trong bối cảnh Tết cổ truyền té nước Songkran sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-15/4, lực lượng an ninh Thái Lan trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách quốc tế.

Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu
Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đang xem xét biện pháp đóng cửa các trạm xăng từ 22h đến 5h sáng, bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran, nhằm tiết kiệm năng lượng và kiểm soát tiêu thụ dầu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông.

Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đang xem xét biện pháp đóng cửa các trạm xăng từ 22h đến 5h sáng, bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran, nhằm tiết kiệm năng lượng và kiểm soát tiêu thụ dầu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông.

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức và họp phiên đặc biệt
Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức và họp phiên đặc biệt

VOV.VN - Chiều tối ngày 6/4, tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng các thành viên Nội các mới đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, bắt đầu nhiệm kỳ điều hành đất nước với cam kết ưu tiên lợi ích của nhân dân và ổn định quốc gia.

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức và họp phiên đặc biệt

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức và họp phiên đặc biệt

VOV.VN - Chiều tối ngày 6/4, tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng các thành viên Nội các mới đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, bắt đầu nhiệm kỳ điều hành đất nước với cam kết ưu tiên lợi ích của nhân dân và ổn định quốc gia.

