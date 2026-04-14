Thái Lan cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến dịp lễ hội Songkran

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 13/4 cho biết, các vụ lừa đảo xảy ra trong tuần vừa qua đã gây thiệt hại gần 400 triệu Baht (khoảng 12,3 triệu USD). Lực lượng chức năng cũng kịp thời can thiệp 12 vụ việc và ngăn chặn 57 giao dịch, giúp phòng tránh thiệt hại hơn 5,1 triệu Baht (khoảng 160.000 USD), đồng thời bắt giữ 27 nghi phạm liên quan 11 vụ án.

Theo cảnh sát Thái Lan, lừa đảo mua sắm trực tuyến hiện là hình thức phổ biến nhất, chiếm tới 70% tổng số vụ và tiếp tục có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, các vụ lừa đảo liên quan cơ hội đầu tư và việc làm dù ít hơn về số lượng nhưng lại gây thiệt hại lớn, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại. Phụ nữ bị nhắm đến nhiều hơn nam giới, nhất là trong độ tuổi 21 - 30.

Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan (AOC) nhận định, trong bối cảnh dịp lễ hội Songkran đang diễn ra, nguy cơ lừa đảo trực tuyến có thể gia tăng. Cơ quan này đã cảnh báo một số thủ đoạn phổ biến, gồm: giả mạo dịch vụ đặt phòng lưu trú và vé du lịch với mức giá rẻ bất thường để chiếm đoạt tiền; lập các trang bán hàng sản phẩm lễ hội giả mạo nhằm lừa người mua chuyển tiền; phát tán các đường link độc hại mời nhận thưởng, giảm giá để đánh cắp dữ liệu cá nhân; và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền từ người thân của nạn nhân.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan kêu gọi người dân tuân thủ nguyên tắc “4 không” để bảo vệ bản thân, gồm: không bấm vào đường link từ nguồn lạ; không tin các ưu đãi hấp dẫn bất thường; không vội chuyển tiền; và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi xác minh rõ danh tính người giao dịch.