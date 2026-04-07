Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

Phát biểu tại phiên họp Nội các đầu tiên vào sáng 7/4 sau khi Chính phủ mới tuyên thệ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến người dân trong dịp lễ hội Songkran (12 - 15/4), với thời gian áp dụng dự kiến từ 20/4, sau khi người dân trở về từ kỳ nghỉ và sinh hoạt bình thường trở lại.

Ông Anutin nhấn mạnh chính phủ Thái Lan vẫn đang nỗ lực bằng mọi cách để tiết kiệm năng lượng và kiểm soát tiêu thụ dầu, trong khi nguồn cung vẫn hạn chế do cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Trung Đông bị thiệt hại nặng nề. Theo ông Anutin, giá nhiên liệu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, nhưng chính phủ đang tìm giải pháp để giảm tác động đối với người dân và doanh nghiệp.

Cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài từ cuối tháng 2/2026 đã đẩy an ninh năng lượng của Thái Lan vào tình trạng báo động khi giá dầu diesel liên tục lập đỉnh lịch sử, chạm mức 50,54 baht/lít (1,55 USD/lít) sau 8 lần điều chỉnh chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Bất chấp nỗ lực trì hoãn của Chính phủ nhằm giảm tải áp lực cho người dân, việc Eo biển Hormuz bị đóng cửa và chi phí vận chuyển tăng cao đã buộc Quỹ Nhiên liệu Dầu khí phải cắt giảm trợ cấp, khiến giá bán lẻ tăng tổng cộng hơn 20 baht/lít. Tình trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang cho người lao động trong mùa lễ Songkran mà còn đẩy Quỹ Nhiên liệu vào khoản nợ khổng lồ hơn 50 tỷ baht, buộc Bộ Tài chính phải đàm phán yêu cầu 6 nhà máy lọc dầu lớn chia sẻ lợi nhuận để bình ổn thị trường.

Hệ lụy từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ này đang lan rộng sang toàn bộ nền kinh tế Thái Lan với dự báo mỗi 1 baht tăng thêm của giá diesel sẽ kéo giảm 0,02% GDP quốc gia. Các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, sản xuất và vận tải đang đứng trước nguy cơ đình trệ khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào và giá hàng hóa tiêu dùng bắt đầu leo thang mạnh mẽ từ tháng 4/2026.

Trong bối cảnh dư địa tài khóa bị thắt chặt, Chính phủ Thái Lan đang phải đối mặt với bài toán nan giải giữa việc vay thêm 150 tỷ baht (4,6 tỷ USD) để cứu vãn giá nhiên liệu hay chấp nhận rủi ro bị hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia, khi mà nợ công tăng cao đang đặt nền kinh tế vào trạng thái cực kỳ dễ bị tổn thương trước các biến động toàn cầu.