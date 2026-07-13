Thái Lan: Cháy quán rượu ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến hiện trường vụ cháy vào sáng sớm nay. Theo lời kể của những người sống sót, quán rượu nhanh chóng bị khói bao phủ sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía sau quán gần nhà vệ sinh, nhưng không có lối thoát hiểm.

Một cô gái có chị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại quán bar ở Bangkok phản ứng gần hiện trường ngày 13/7 - Ảnh: REUTERS

Chính quyền thành phố Bangkok cho biết 63 người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Hiện chưa có thông tin chi tiết chính xác, nhưng truyền thông địa phương đưa tin đám cháy được cho là bắt đầu từ quán rượu Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, Bangkok.