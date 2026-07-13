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Thái Lan: Cháy quán rượu ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng

Thứ Hai, 07:13, 13/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan sáng nay (13/7) cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan, trong những năm gần đây.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến hiện trường vụ cháy vào sáng sớm nay. Theo lời kể của những người sống sót, quán rượu nhanh chóng bị khói bao phủ sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía sau quán gần nhà vệ sinh, nhưng không có lối thoát hiểm.

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Một cô gái có chị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại quán bar ở Bangkok phản ứng gần hiện trường ngày 13/7 - Ảnh: REUTERS

Chính quyền thành phố Bangkok cho biết 63 người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Hiện chưa có thông tin chi tiết chính xác, nhưng truyền thông địa phương đưa tin đám cháy được cho là bắt đầu từ quán rượu Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, Bangkok.

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Sụt lún hầm tàu điện ngầm, người dân Bangkok sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Giới chức Thái Lan vừa khẩn cấp sơ tán khoảng 60 người dân và phong tỏa đoạn đường Prachadhipok, quận Thonburi, thủ đô Bangkok, sau sự cố nghiêm trọng gây sụt lún mặt đường phía trên công trình hầm tàu điện ngầm đang thi công, kéo theo hàng loạt tòa nhà có dấu hiệu nghiêng nhẹ.

Trần Nga/VOV1
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