Thái Lan: Cháy quán rượu ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng
VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan sáng nay (13/7) cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan, trong những năm gần đây.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến hiện trường vụ cháy vào sáng sớm nay. Theo lời kể của những người sống sót, quán rượu nhanh chóng bị khói bao phủ sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía sau quán gần nhà vệ sinh, nhưng không có lối thoát hiểm.
Chính quyền thành phố Bangkok cho biết 63 người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Hiện chưa có thông tin chi tiết chính xác, nhưng truyền thông địa phương đưa tin đám cháy được cho là bắt đầu từ quán rượu Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, Bangkok.