Ông Chadchart Sittipunt tái đắc cử Thống đốc Bangkok với chiến thắng áp đảo



Tối 28/6, Chính quyền thành phố Bangkok (BMA) đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thống đốc và Hội đồng thành phố. Ông Chadchart giành hơn 1,4 triệu phiếu bầu (65,6%), bỏ xa các đối thủ. Xếp sau là ứng viên độc lập Mallika Boonmeetrakool Mahasook với hơn 287.000 phiếu (13,1%), ông Chaiwat Sathawornwichit của đảng Nhân dân với hơn 176.000 phiếu (8%) và ông Anucha Burapachaisri của đảng Dân chủ với hơn 98.000 phiếu (khoảng 4,6%).

Ông Chadchart Sittipunt (giữa) tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử Thống đốc Bangkok - Ảnh: The Nation

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Chadchart cảm ơn các cử tri đã tham gia bỏ phiếu, khẳng định sẽ phục vụ mọi người dân một cách bình đẳng và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm kỳ thứ hai. Ông cho biết, sẽ sớm cụ thể hóa các cam kết tranh cử, triển khai chương trình hành động 100 ngày đầu nhiệm kỳ, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách của Thủ đô.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, cuộc bầu cử Thống đốc Bangkok và Hội đồng đô thị diễn ra suôn sẻ, minh bạch và đúng quy định, với các quan sát viên được bố trí tại các điểm kiểm phiếu.

Ông Chadchart Sittipunt tiến hành bỏ phiếu vào sáng ngày 28/6

Sinh năm 1966, ông Chadchart Sittipunt lần đầu đắc cử Thống đốc Bangkok năm 2022 với số phiếu kỷ lục. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông được đánh giá cao nhờ thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường minh bạch trong quản lý đô thị và xây dựng hình ảnh gần gũi với người dân.

Theo Ủy ban Bầu cử Bangkok, tỷ lệ cử tri đi bầu Thống đốc thủ đô đạt gần 50% (hơn 2,2 triệu người), trong khi tỷ lệ bầu Hội đồng đô thị là hơn 47%. Hơn 74.000 cán bộ, nhân viên y tế và an ninh đã tham gia phục vụ, bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử (28/6).

Ông Chadchart Sittipunt thường xuyên di chuyển bằng xe đạp và ghi dấu ấn với người dân nhờ hình ảnh gần gũi, giản dị

Ủy ban Bầu cử Bangkok cũng cho biết, kết quả hiện tại vẫn là sơ bộ và cần hoàn thiện các thủ tục rà soát trước khi trình lên Ủy ban Bầu cử Trung ương phê duyệt. Nếu không có khiếu nại hay cáo buộc vi phạm nào được ghi nhận, kết quả chính thức sẽ được chứng nhận trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, thời hạn xác thực có thể kéo dài tối đa 60 ngày theo quy định của pháp luật.