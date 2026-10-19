Thái Lan đề cao luật pháp quốc tế trong hòa giải tranh chấp biển với Campuchia

Tại cuộc họp lần thứ 2 của Ủy ban Hòa giải về phân định ranh giới trên biển giữa Thái Lan và Campuchia, diễn ra tại La Hay (Hà Lan), Thái Lan hôm nay (18/10) tái khẳng định lập trường tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan trao đổi với báo giới về kết quả cuộc họp lần thứ 2 của Ủy ban Hòa giải ngày 18/10. Nguồn: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Ngày 18/10, trao đổi với báo giới về kết quả cuộc họp lần thứ 2 của Ủy ban Hòa giải, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Bên cạnh các vấn đề pháp lý, Ủy ban Hòa giải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên cần triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin”.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, cuộc họp lần này tập trung chủ yếu vào các vấn đề pháp lý và kỹ thuật liên quan đến phân định ranh giới biển. Thái Lan và Campuchia đã trình bày và làm rõ quan điểm của mình, tạo cơ sở để Ủy ban Hòa giải tiếp tục nghiên cứu, xem xét và đưa ra các khuyến nghị trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng dành thời gian thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai nước. Những nội dung được đề cập bao gồm kiềm chế đưa ra các tuyên bố hoặc cáo buộc lẫn nhau có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa giải, đồng thời ngăn ngừa những sự việc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định Thái Lan ủng hộ các biện pháp xây dựng lòng tin và tiếp tục coi đối thoại song phương là phương thức quan trọng để giải quyết bất đồng giữa hai nước. Thái Lan sẵn sàng hợp tác và thúc đẩy tiến trình hòa giải trên tinh thần xây dựng, song nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia và chủ quyền của Thái Lan.

Cuộc họp lần thứ 2 tại La Hay tiếp nối vòng hòa giải đầu tiên được tổ chức tại Singapore từ ngày 14-16/9. Trong khuôn khổ này, Ủy ban Hòa giải có nhiệm vụ hỗ trợ hai bên tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng về phân định ranh giới trên biển. Các kết luận và khuyến nghị của Ủy ban không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng có thể làm cơ sở để hai nước tiếp tục trao đổi, hướng tới một giải pháp lâu dài.