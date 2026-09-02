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Thái Lan gia tăng ca mắc Mpox và Covid-19: Cảnh báo biến thể mới

Thứ Tư, 17:53, 02/09/2026
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VOV.VN - Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC), số ca mắc bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) và Covid-19 tại Thái Lan đã có xu hướng gia tăng kể từ tháng 6/2026.

Đáng chú ý, cơ quan y tế Thái Lan đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Mpox nguy hiểm hơn, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn duy trì tỷ lệ tử vong ở mức thấp.

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Khu vực kiểm tra y tế khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan. Ảnh: PV/VOV-Thái Lan

Phát biểu với báo giới hôm nay (2/9), Tiến sĩ Montien Kanasawat, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết tính từ ngày 1/1 đến 23/8, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 254 ca mắc đậu mùa khỉ (Mpox), với đa số ca nhiễm chủng Clade Ib.

Các bệnh nhân được phát hiện chủ yếu tại khu vực thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, các thành phố lớn và các tỉnh du lịch trọng điểm. Đường lây nhiễm chính được xác định qua quan hệ tình dục, liên quan đến thói quen lui tới các không gian kín và đông người.

Tiến sĩ Montien nhận định tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ Mpox tại Thái Lan hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, số ca nhiễm biến thể Clade Ib có dấu hiệu tăng lên. Đây là chủng gây ra biến chứng nặng hơn so với Clade II, đặc biệt nguy hiểm đối với những người có hệ miễn dịch suy giảm. Các triệu chứng phổ biến gồm có: sốt, đau đầu, sưng hạch huyết và phát ban trên da.

Về tình hình dịch Covid-19, Tiến sĩ Jurai Wongsawat, Người phát ngôn Cục Kiểm soát Dịch bệnh, cho biết từ ngày 1/1 đến 31/8, toàn quốc ghi nhận khoảng gần 100.000 ca mắc. Số ca nhiễm có xu hướng tăng kể từ tháng 6 do thời tiết mùa mưa tạo điều kiện cho virus phát triển. Tuy nhiên, tổng số ca mắc năm nay vẫn thấp hơn so với cùng kỳ trong 3 năm qua.

Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong do Covid-19 hiện ở mức rất thấp, chỉ 0,02%, và hầu hết các trường hợp tử vong đều rơi vào nhóm người cao tuổi (trên 60 tuổi), và hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào ở trẻ em.

Trước đó, cơ quan Y tế Thái Lan hôm 30/8 đã bác bỏ thông tin lan truyền trên không gian mạng cho rằng nước này phải hủy bỏ các hoạt động tập trung đông người và lễ hội sắp tới do xuất hiện biến thể Covid-19 Deltacron XBC, được cho là nguy hiểm gấp 3 lần các biến thể trước.

PV/VOV-Bangkok
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