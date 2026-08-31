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Thái Lan bác tin đồn biến thể Covid-19 nguy hiểm gấp 3 lần

Thứ Hai, 10:24, 31/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Y tế Thái Lan mới đây đã bác bỏ thông tin lan truyền trên không gian mạng cho rằng nước này phải hủy bỏ các hoạt động tập trung đông người và lễ hội sắp tới do xuất hiện biến thể Covid-19 Deltacron XBC, được cho là nguy hiểm gấp 3 lần các biến thể trước.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) ngày 30/8 đã lên tiếng cảnh báo về các thông tin giả mạo đang được phát tán trên mạng, trong đó dẫn nguồn Bộ Y tế Công cộng Thái Lan và Bệnh viện Chulabhorn để đưa ra những nhận định sai lệch về biến thể Deltacron XBC, gây tâm lý hoang mang trong dư luận. 

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Thái Lan cảnh báo về các thông tin giả mạo liên quan đến dịch Covid-19. Ảnh minh họa: The Nation

Cục trưởng DDC Montien Kanasawat khẳng định tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan vẫn trong tầm kiểm soát. Hệ thống y tế nước này bảo đảm đầy đủ thuốc men và vật tư, trang thiết bị y tế điều trị, chăm sóc người bệnh; do đó, chưa có lý do phải hủy các hoạt động tập trung đông người hay lễ hội sắp tới. 

Theo Cơ quan Y tế Thái Lan, biến thể chủ yếu được phát hiện và theo dõi tại nước này là Omicron NB.1.8.1. Phần lớn người mắc bệnh có các triệu chứng tương tự cảm lạnh thông thường. Các trường hợp bệnh nặng chủ yếu tập trung ở nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, có bệnh nền và suy giảm miễn dịch.

Cục Kiểm soát dịch Bệnh Thái Lan khuyến cáo người xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh cần chủ động nghỉ ngơi, hạn chế các tiếp xúc, và đeo khẩu trang khi ở gần người khác. Nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hơn như khó thở hay tức ngực cần khẩn trương đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân không chia sẻ các thông tin về dịch bệnh chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây nhiễu loạn thông tin và tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Theo số liệu mới nhất, từ ngày 1/1 - 28/8/2026, Thái Lan ghi nhận hơn 95.000 ca nhiễm Covid-19, với tỉ lệ tử vong trên số ca mắc khoảng 0,01%. Trong tháng gần đây, số ca mắc có xu hướng gia tăng do thay đổi thời tiết và bước vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp.

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Thái Lan siết quản lý người nước ngoài, đẩy nhanh quy trình trục xuất

VOV.VN - Từ ngày 28/8, Thái Lan chính thức áp dụng quy định mới về trục xuất người nước ngoài, trong đó làm rõ các trường hợp có thể bị trục xuất và rút ngắn thời gian xử lý. Quy định nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, bảo đảm thực thi pháp luật trong nước và các nghĩa vụ quốc tế.

PV/VOV-Bangkok
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