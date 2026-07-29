Thái Lan hoãn vô thời hạn đối thoại hòa bình sau vụ tấn công ở Narathiwat

Trưởng đoàn đối thoại hòa bình của Chính phủ Thái Lan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thanut Suvarnananda cho biết vụ xả súng và đánh bom tại tỉnh Narathiwat tuần trước đã khiến tiến trình đối thoại phải tạm dừng, dù trước đó hai bên đã đạt được một số tiến triển tích cực thông qua các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật.

Ảnh camera an ninh ghi lại hình nhóm vũ trang tiến hành vụ tấn công đẫm máu hôm 22/7. Nguồn: Bangkok Post

Theo ông Thanut, đại diện Chính phủ và các nhóm vũ trang dự kiến tổ chức cuộc họp vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, tính chất nghiêm trọng của vụ việc khiến Chính phủ Thái Lan cho rằng cần có lời giải thích từ các nhóm liên quan trước khi xem xét nối lại các hoạt động đối thoại. Đến nay, các nhóm này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trong khi đó, Malaysia, nước giữ vai trò trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa bình, đang tiến hành thủ tục bổ nhiệm một điều phối viên mới. Trong thời gian chờ phản hồi từ các nhóm liên quan cũng như các bước chuẩn bị từ phía Malaysia, Thái Lan cho biết vẫn duy trì liên lạc với các bên thông qua cơ chế trung gian và các kênh trao đổi hiện có.

Ông Thanut cũng bác bỏ lo ngại cho rằng lập trường cứng rắn của lực lượng an ninh có thể ảnh hưởng đến tiến trình đối thoại trong tương lai. Theo ông, các biện pháp bảo đảm an ninh và tiến trình đối thoại có vai trò khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực, do đó sẽ tiếp tục được triển khai song song.

Cùng ngày, ông Wan Muhamad Noor Matha, cố vấn chính trị của Thủ tướng Thái Lan, nhận định vụ tấn công ngày 22/7 sẽ khiến tiến trình đối thoại hòa bình đối mặt với nhiều khó khăn hơn, trong bối cảnh vẫn còn tồn tại khác biệt về quan điểm giữa các nhóm liên quan. Theo ông, việc thực thi pháp luật và thúc đẩy đối thoại cần được tiến hành song song nhằm bảo đảm an ninh và ngăn ngừa tình hình leo thang.

Liên quan đến vụ xả súng và đánh bom hôm 22/7, Đại tướng Chaiyapruek Duangprapat, Tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan, khẳng định lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, truy bắt và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cho biết đã xác định ít nhất 13 đối tượng có liên quan. Tòa án tỉnh Narathiwat đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với 2 nghi phạm, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ và truy bắt các đối tượng còn lại.