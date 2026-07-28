Thái Lan mạnh tay tinh gọn bộ máy, giải thể các cơ quan nhà nước yếu kém

Trong kế hoạch tinh gọn bộ máy tại Thái Lan, cơ quan đầu tiên bị đưa vào "danh sách giải thể" là Viện Quản lý Ngân hàng Đất đai (một tổ chức công). Toàn bộ nhiệm vụ của cơ quan này sẽ được chuyển giao về Văn phòng Ủy ban Chính sách Đất đai Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu. Ngoài Viện Quản lý Ngân hàng Đất đai, chính phủ Thái Lan cũng đang xem xét xóa bỏ Văn phòng Chuyển đổi Chiến lược cùng khoảng 4 -5 tổ chức công khác, những đơn vị đã nhiều năm liên tiếp không đạt yêu cầu trong các kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động.

Quyết định này xuất phát từ thực trạng bộ máy hành chính phức tạp của Thái Lan. Ngoài 3 cấp quản lý truyền thống (Trung ương, tỉnh và địa phương), từ năm 1999, Thái Lan đã thành lập thêm các "tổ chức công" với cơ chế tự chủ cao hơn cùng các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan điều tiết độc lập. Tuy nhiên, mô hình này sau nhiều năm đã bộc lộ bất cập: Xuất hiện nhiều cơ quan với chức năng chồng chéo, tiêu tốn lớn ngân sách do các chế độ phúc lợi đặc thù.

Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt thông tin về quyết định của chính phủ Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Điểm đáng chú ý trong đợt tinh gọn này là Thái Lan sẽ đưa toàn bộ nhân sự khu vực công về một hệ thống quản lý chung, bãi bỏ các đặc quyền đãi ngộ riêng của các tổ chức công bị giải thể nhằm giảm chi phí phát sinh. Để hạn chế sự xáo trộn, chính phủ Thái Lan đưa ra 2 lựa chọn cho công chức chịu ảnh hưởng: Nghỉ hưu sớm tự nguyện hoặc điều chuyển sang cơ quan khác với chế độ lương, phúc lợi theo khung công chức thống nhất.

Việc tái cơ cấu lần này được chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ thu gọn đầu mối, cắt giảm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công và năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới.

Đáng chú ý, chính phủ Thái Lan đang hướng tới mục tiêu từng bước thu hẹp quy mô nhân sự bộ máy từ hơn 3 triệu người xuống còn khoảng 2 triệu người. Lộ trình này bắt đầu bằng việc lấy ý kiến công chúng về đề xuất chương trình nghỉ hưu sớm từ ngày 22/7 - 5/8. Dự kiến trong tháng 8, Nội các Thái Lan sẽ xem xét thông qua các biện pháp kiểm soát trần biên chế đối với lực lượng công chức, quân nhân và cảnh sát, không để quy mô nhân sự tiếp tục tăng.