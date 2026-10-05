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Thái Lan kích hoạt gói tín dụng khẩn cấp sau trận lũ lịch sử

Thứ Hai, 15:23, 05/10/2026
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VOV.VN - Tại Thái Lan, lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 4.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 55 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng thiệt hại sơ bộ gần 150 triệu baht (4,5 triệu USD).

 

Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính, giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, trong số các đơn vị bị ảnh hưởng có 126 nhà máy công nghiệp, 4.006 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), 82 doanh nghiệp cộng đồng và 2 cơ sở khai khoáng.

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Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Prachin Buri. Ảnh: Văn phòng Quan hệ công chúng tỉnh Prachin Buri

Bangkok là địa phương ghi nhận số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất, với gần 1.200 trường hợp, tiếp theo là Samut Prakan (499), Prachin Buri (405), Rayong (272) và Pathum Thani (232). Xét về giá trị thiệt hại, tỉnh Sa Kaeo đứng đầu với gần 60 triệu baht, tiếp đến là Nakhon Pathom với khoảng 17 triệu baht và Samut Prakan với gần 15 triệu baht.

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varawut Silpa-archa cho biết, khoảng 95% doanh nghiệp bị ảnh hưởng được khảo sát có nhu cầu hỗ trợ tài chính. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan (SME D Bank) đang chuẩn bị triển khai chương trình tạm hoãn trả cả nợ gốc và lãi trong thời gian tối đa 12 tháng đối với các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của lũ lụt. Ngân hàng cũng dự kiến cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, với hạn mức tối đa 200.000 baht (6.000 USD) cho mỗi doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến Công nghiệp đang chuẩn bị gói tín dụng phục hồi sau thiên tai trị giá 50 triệu baht (1,5 triệu USD). Doanh nghiệp có thể vay tối đa 1 triệu baht (30.000 USD), với lãi suất 0% trong 6 tháng đầu.

Các cơ quan chức năng dự kiến bắt đầu khảo sát thực tế tại những khu vực nước đã rút trong tuần này nhằm đánh giá thiệt hại và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PV/VOV-Bangkok
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