English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới

Thứ Sáu, 10:07, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình hình lũ lụt tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng hàng triệu người dân, trong khi mực nước tại nhiều sông và hồ chứa đang ở mức cao, tạo thêm sức ép cho công tác điều tiết. Giới chức Thái Lan đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước khi một đợt mưa mới được dự báo từ ngày 5-7/10.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 01/10, lũ lụt được ghi nhận tại 30 tỉnh và thủ đô Bangkok, ảnh hưởng tới hơn 3,35 triệu người dân (tăng hơn 350.000 người so với cuối tháng 9/2026). Nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài, trong khi lượng nước từ miền Bắc tiếp tục đổ về, làm gia tăng áp lực với khu vực miền Trung.

thai lan cang minh ung pho lu lut truoc dot mua moi hinh anh 1
Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Prachin Buri (Nguồn: Văn phòng Quan hệ công chúng tỉnh Prachin Buri)

Lượng nước tại nhiều hồ chứa lớn hiện đang ở mức rất cao. Theo đó, hồ Pa Sak Jolasid (miền Trung) đạt mức 109% dung tích chứa, hồ Prasae (miền Đông) đạt mức 105%, còn hồ Vajiralongkorn (miền Tây) đạt 99%. Tại lưu vực Chao Phraya, Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia cho biết, lưu lượng xả qua đập Chao Phraya ở mức 2.300 m3/giây và dự kiến nâng dần lên 2.400 m3/giây. Các cơ quan chức năng đồng thời huy động thêm nhiều máy bơm, tăng cường tiêu thoát nước ra Vịnh Thái Lan nhằm hạ mực nước tại những khu vực đang ngập trước khi mưa gia tăng trở lại.

thai lan cang minh ung pho lu lut truoc dot mua moi hinh anh 2
Lực lượng cứu hộ tỉnh Nonthaburi vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân (Nguồn: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Nonthaburi)

Theo dự báo, từ ngày 5 - 7/10, một khối không khí lạnh từ Trung Quốc sẽ di chuyển xuống miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, trong khi gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động trên Biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan. Sự kết hợp này được dự báo gây mưa dông, gió lốc trước hết ở miền Bắc và Đông Bắc, sau đó lan xuống miền Trung và miền Đông.

thai lan cang minh ung pho lu lut truoc dot mua moi hinh anh 3
Quân đội Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ người dân trong vùng lũ (Nguồn: Quân đội Hoàng gia Thái Lan)

Trước nguy cơ thời tiết diễn biến phức tạp, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua (1/10) đã yêu cầu tất cả các địa phương rà soát nhân sự, phương tiện cứu hộ, bảo đảm trạng thái sẵn sàng điều động khi cần thiết. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo thường xuyên theo dõi cảnh báo, chủ động di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lũ lụt lịch sử tại Thái Lan: 40 người tử vong, gần 3 triệu người chịu ảnh hưởng
Lũ lụt lịch sử tại Thái Lan: 40 người tử vong, gần 3 triệu người chịu ảnh hưởng

VOV.VN - Lũ lụt đang lan rộng tại 4 khu vực của Thái Lan, bao phủ khoảng 2.700 km² diện tích lãnh thổ và khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Hơn 1 triệu hộ gia đình, tương đương khoảng gần 3 triệu người dân đã bị ảnh hưởng tại thủ đô Bangkok và 31 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Lũ lụt lịch sử tại Thái Lan: 40 người tử vong, gần 3 triệu người chịu ảnh hưởng

Lũ lụt lịch sử tại Thái Lan: 40 người tử vong, gần 3 triệu người chịu ảnh hưởng

VOV.VN - Lũ lụt đang lan rộng tại 4 khu vực của Thái Lan, bao phủ khoảng 2.700 km² diện tích lãnh thổ và khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Hơn 1 triệu hộ gia đình, tương đương khoảng gần 3 triệu người dân đã bị ảnh hưởng tại thủ đô Bangkok và 31 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thái Lan phê duyệt dự án kênh đào 5 tỷ USD tăng cường chống ngập cho Bangkok
Thái Lan phê duyệt dự án kênh đào 5 tỷ USD tăng cường chống ngập cho Bangkok

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chai Nat – Pa Sak – Vịnh Thái Lan trị giá 5 tỷ USD, triển khai trong 8 năm nhằm giảm ngập cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận.

Thái Lan phê duyệt dự án kênh đào 5 tỷ USD tăng cường chống ngập cho Bangkok

Thái Lan phê duyệt dự án kênh đào 5 tỷ USD tăng cường chống ngập cho Bangkok

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chai Nat – Pa Sak – Vịnh Thái Lan trị giá 5 tỷ USD, triển khai trong 8 năm nhằm giảm ngập cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận.

Bangkok, Thái Lan triển khai bản đồ ngập trực tuyến và drone giải cứu
Bangkok, Thái Lan triển khai bản đồ ngập trực tuyến và drone giải cứu

VOV.VN - Trước tình hình khẩn cấp do mưa lũ lịch sử, Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) cùng Chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó, kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài.

Bangkok, Thái Lan triển khai bản đồ ngập trực tuyến và drone giải cứu

Bangkok, Thái Lan triển khai bản đồ ngập trực tuyến và drone giải cứu

VOV.VN - Trước tình hình khẩn cấp do mưa lũ lịch sử, Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) cùng Chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó, kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ