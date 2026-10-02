Thái Lan căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới

Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 01/10, lũ lụt được ghi nhận tại 30 tỉnh và thủ đô Bangkok, ảnh hưởng tới hơn 3,35 triệu người dân (tăng hơn 350.000 người so với cuối tháng 9/2026). Nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài, trong khi lượng nước từ miền Bắc tiếp tục đổ về, làm gia tăng áp lực với khu vực miền Trung.

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Prachin Buri (Nguồn: Văn phòng Quan hệ công chúng tỉnh Prachin Buri)

Lượng nước tại nhiều hồ chứa lớn hiện đang ở mức rất cao. Theo đó, hồ Pa Sak Jolasid (miền Trung) đạt mức 109% dung tích chứa, hồ Prasae (miền Đông) đạt mức 105%, còn hồ Vajiralongkorn (miền Tây) đạt 99%. Tại lưu vực Chao Phraya, Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia cho biết, lưu lượng xả qua đập Chao Phraya ở mức 2.300 m3/giây và dự kiến nâng dần lên 2.400 m3/giây. Các cơ quan chức năng đồng thời huy động thêm nhiều máy bơm, tăng cường tiêu thoát nước ra Vịnh Thái Lan nhằm hạ mực nước tại những khu vực đang ngập trước khi mưa gia tăng trở lại.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Nonthaburi vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân (Nguồn: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Nonthaburi)

Theo dự báo, từ ngày 5 - 7/10, một khối không khí lạnh từ Trung Quốc sẽ di chuyển xuống miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, trong khi gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động trên Biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan. Sự kết hợp này được dự báo gây mưa dông, gió lốc trước hết ở miền Bắc và Đông Bắc, sau đó lan xuống miền Trung và miền Đông.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ người dân trong vùng lũ (Nguồn: Quân đội Hoàng gia Thái Lan)

Trước nguy cơ thời tiết diễn biến phức tạp, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm qua (1/10) đã yêu cầu tất cả các địa phương rà soát nhân sự, phương tiện cứu hộ, bảo đảm trạng thái sẵn sàng điều động khi cần thiết. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo thường xuyên theo dõi cảnh báo, chủ động di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.