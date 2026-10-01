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Thái Lan triển khai bảo hiểm thiên tai cho 30 triệu hộ dân giữa lũ lụt

Thứ Năm, 17:09, 01/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng hàng triệu người dân, Thái Lan từ ngày hôm nay (1/10) chính thức triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.

 

Cơ chế mới được kỳ vọng giúp người dân Thái Lan tiếp cận sự hỗ trợ nhanh hơn, rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Theo số liệu mới nhất của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), tình trạng lũ lụt được ghi nhận tại 31 tỉnh và thủ đô Bangkok, ảnh hưởng gần 3 triệu người dân. Bộ Y tế cũng đã ghi nhận 40 người thiệt mạng do lũ lụt.

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Quân đội Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ người dân Bangkok trong vùng lũ. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Đáng lo ngại, Cục Khí tượng Thái Lan dự báo mưa dông dù đã giảm song vẫn xuất hiện tại một số khu vực trong ngày hôm nay (1/10) và có khả năng gia tăng trở lại từ ngày 4-6/10 tại nhiều vùng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia cảnh báo mực nước tại 6 tỉnh phía hạ lưu sông Chao Phraya có thể tăng thêm khoảng 20-60 cm khi lưu lượng nước xả qua đập Chao Phraya được điều chỉnh tăng.

Cơ quan này khuyến nghị người dân sinh sống dọc sông Chao Phraya khẩn trương di chuyển tài sản, phương tiện đến nơi an toàn, chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi có yêu cầu.   

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Thái Lan đã quyết định sử dụng khoản ngân sách 15,5 tỷ baht (hơn 460 triệu USD) để triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia. Đối với thiệt hại về nhà ở, mỗi hộ gia đình thuộc diện bảo hiểm được hưởng mức bồi thường tối đa 100.000 baht (khoảng 3.000 USD) cho mỗi sự kiện thiên tai. Trong khi đó, trường hợp tử vong do thiên tai được bảo hiểm tối đa 2 triệu baht/người (gần 60.000 USD/người).

Cơ chế mới đánh dấu sự chuyển đổi từ mô hình chủ yếu cứu trợ sau thiên tai sang chủ động quản lý và chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Jeseth Thaiseth kỳ vọng cách tiếp cận mới sẽ giúp người dân nhận tiền hỗ trợ nhanh hơn, đồng thời giảm tính khó dự toán của chi phí cứu trợ thiên tai hàng năm.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul mới đây đã yêu cầu thiết lập Trung tâm Chỉ huy ứng phó lũ lụt tại Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai. Trung tâm có trách nhiệm điều phối tổ chức cuộc họp liên ngành vào 8h00 sáng hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với lũ lụt trong bối cảnh tình hình có thể còn diễn biến phức tạp và kéo dài.

PV/VOV-Bangkok
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