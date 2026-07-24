Thái Lan mở rộng điều tra đường dây khai sinh giả

Chủ tịch Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan Sakoltee Phattiyakul ngày 23/7 cho biết, kết quả điều tra, rà soát tại thủ đô Bangkok đến nay đã phát hiện 32 trường hợp trẻ sơ sinh có dấu hiệu sử dụng người đứng tên cha là giả mạo. Ngoài ra, 45 trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao và hơn 550 trường hợp khác thuộc diện nghi vấn.

Cảnh sát Thái Lan làm việc với các nghi phạm. Nguồn: Cảnh sát Thái Lan

Đến nay, cơ quan chức năng Thái Lan đã tiến hành hai đợt phát lệnh bắt giữ, với tổng cộng 75 nghi phạm, đồng thời điều tra ít nhất 8 bệnh viện tư nhân tình nghi có liên quan đến đường dây này. Ông Sakoltee nhận định, các vụ việc tương tự có thể xảy ra tại các địa phương khác bên ngoài thủ đô Bangkok.

Trước tình hình này, Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan đã đề nghị Cục Hành chính thuộc Bộ Nội vụ tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ đăng ký khai sinh trên phạm vi toàn quốc trong vòng 15 năm qua. Ủy ban cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường phối hợp thông tin, chia sẻ dữ liệu trong quá trình mở rộng điều tra nhằm mục tiêu triệt phá tận gốc mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đứng sau hoạt động này.

Trước đó, giới chức Thái Lan phát hiện một đường dây rao bán gói dịch vụ mang tên “999”, giúp trẻ sơ sinh có cha mẹ là người Trung Quốc nhận quốc tịch Thái Lan trái phép với giá khoảng 100.000 baht/trẻ (khoảng 3.000 USD). Các đối tượng hướng dẫn phụ nữ Trung Quốc sắp sinh đến bệnh viện tư nhân theo diện bệnh nhân không đặt lịch nhằm né tránh quy trình quản lý thai sản thông thường.

Hồ sơ nhập viện ban đầu đều không ghi thông tin về người cha. Sau khi đứa trẻ chào đời, các đối tượng bố trí một người đàn ông Thái Lan đứng ra nhận là cha ruột và ký các giấy tờ, thủ tục liên quan. Bằng thủ đoạn này, trẻ sơ sinh đủ điều kiện được công nhận quốc tịch Thái Lan.

Vụ việc bị phát giác sau khi cơ quan điều tra yêu cầu xét nghiệm ADN bắt buộc với một số trường hợp nghi vấn, qua đó phát hiện không có sự trùng khớp về huyết thống giữa những người đàn ông Thái Lan đứng tên cha và các trẻ sơ sinh. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành hủy đăng ký khai sinh, thu hồi quốc tịch Thái Lan với các trường hợp được xác định khai báo gian dối.