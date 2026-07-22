Xả súng, đánh bom xe liên tiếp tại miền Nam Thái Lan khiến 5 binh sĩ thiệt mạng
VOV.VN - Tình hình an ninh tại khu vực cực Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều vụ tấn công vũ trang, đánh bom xe và xả súng nhằm vào lực lượng chức năng. Thủ tướng Thái Lan khẳng định nước này vẫn kiên trì thúc đẩy tiến trình hòa đàm và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh toàn khu vực.
Tối nay (22/7), trạm kiểm soát Bukit Sami, quận Rangae, tỉnh Narathiwat, bị nhóm 6 đối tượng vũ trang tấn công bằng súng và bom, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, hai dân thường bị thương, trong đó có một bé trai 10 tuổi. Tại tỉnh Yala lân cận, một thành viên phòng vệ dân sự cũng bị bắn trọng thương ngay trước nhà riêng.
Trước đó, vào tối qua (21/7), một vụ đánh bom xe xảy ra trước đồn cảnh sát cũ Khao Tan Yong, quận Muang, Narathiwat. Chiếc xe gài lượng lớn thiết bị nổ tự chế đã phát nổ, gây cháy lớn và hư hại nhiều phương tiện nhưng may mắn không có thương vong.
Phát biểu ngày 22/7, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình với Nhóm ly khai Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN) sẽ tiếp tục được triển khai, bất chấp làn sóng bạo lực. Ông cho biết đã thảo luận với Malaysia, đối tác đóng vai trò trung gian hòa giải, về quyết tâm nối lại tiến trình hòa đàm vốn đình trệ từ giữa năm 2023. Phía Thái Lan đã bổ nhiệm ông Thanut Suvarnananda (Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia) và ông Wan Noor (nguyên Chủ tịch Quốc hội) dẫn đầu đoàn đàm phán.
Về an ninh nội địa, Thủ tướng Anutin yêu cầu các cơ quan tình báo tăng cường giám sát, trao toàn quyền cho quân đội triển khai biện pháp đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại ba tỉnh biên giới là Pattani, Narathiwat và Yala.
Xung đột tại miền Nam Thái Lan kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng. Dù tiến trình hòa bình được khởi động từ 2013 với sự trung gian của Malaysia, tình hình vẫn phức tạp và chưa đạt kết quả bền vững.