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Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ Hai, 17:53, 20/07/2026
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VOV.VN - Thái Lan và Trung Quốc đã nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp cao “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

 

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek, thoả thuận được công bố trong cuộc hội đàm diễn ra hôm nay (20/7) giữa Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 16-20/7.

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Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Theo đó, cơ chế “2+2” sẽ là kênh thảo luận chiến lược về an ninh khu vực và các mối đe dọa mới nổi. Thái Lan tuyên bố sẵn sàng đăng cai phiên họp đầu tiên. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Trong lĩnh vực chống tội phạm, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan coi trọng việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, gian lận tài chính và hoạt động phi pháp dọc biên giới với Myanmar, Lào, Campuchia. Ông Anutin đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, dữ liệu giao dịch tài chính và danh tính các đối tượng cầm đầu. Thái Lan cho biết đã hỗ trợ hồi hương gần 7.900 công dân Trung Quốc là nạn nhân của các đường dây tuyển dụng bất hợp pháp. Hai nước đã ký biên bản ghi nhớ giữa Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan và Bộ Công an Trung Quốc về trao đổi thông tin tài chính để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoài an ninh, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hạ tầng và công nghệ. Thái Lan đề nghị Trung Quốc tăng nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến chất lượng cao; khẳng định cam kết hoàn thành giai đoạn 1 tuyến đường sắt cao tốc Thái – Trung vào năm 2030; đồng thời thúc đẩy các dự án kết nối với Lào và Trung Quốc. Về công nghệ, hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ y tế, không gian, năng lượng hạt nhân và lượng tử.

Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký 15 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chống rửa tiền, y tế, quản lý nước, năng lượng, giáo dục, nghiên cứu khoa học đến hợp tác truyền thông.

PV/VOV-Bangkok
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