Lũ lụt lịch sử tại Thái Lan: 40 người tử vong, gần 3 triệu người chịu ảnh hưởng

Theo số liệu của cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan, đồng bằng miền Trung là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 2.208 km² diện tích bị ngập, tiếp đến là miền Đông (284 km²), khu vực Đông Bắc (236 km²) và miền Tây (8 km²).

Quân đội Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ người dân Bangkok trong vùng lũ. Ảnh: Royal Thai Army.

Tại thủ đô Bangkok, khoảng gần 750 cộng đồng dân cư thuộc 15 quận vẫn đang trong tình trạng ngập nước nghiêm trọng. Chính quyền đã triển khai máy bơm di động và thuyền đẩy nước để tăng tốc độ tiêu thoát nước. Tuy nhiên, trước tình hình nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt tiếp tục gia hạn thời gian làm việc tại nhà đối với người dân thủ đô, nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng đẩy nhanh công tác tiêu thoát nước.

Đợt lũ cũng đang gây tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế. Toyota đã tạm dừng hoạt động đối với 4 nhà máy tại Thái Lan do việc vận chuyển linh kiện bị gián đoạn. Tại sân bay Suvarnabhumi, Thai Airways tạm ngừng tiếp nhận hàng hóa từ ngày 30/9 đến 6/10 do thiếu nhân lực, khi nhiều nhân viên không thể đến nơi làm việc. Trước đó, sân bay này đã ùn ứ khoảng 5.600 kiện hành lý, buộc hãng Thai Airways phải cắt giảm tới 30% số chuyến bay xuất phát từ Bangkok trong ngày 29/9.

Lũ lụt cũng đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Khoảng 52.000 người thuộc nhóm yếu thế như người già, bệnh nhân mãn tính và phụ nữ mang thai tại khu vực miền Đông Thái Lan đang được ngành y tế khẩn trương hỗ trợ, do nhiều bệnh viện trong khu vực bị ngập và phải thu hẹp hoạt động.

Trong bối cảnh nước lũ tiếp tục lan rộng, giới chức Thái Lan đang duy trì các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thêm thiệt hại.