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Thái Lan phê duyệt dự án kênh đào 5 tỷ USD tăng cường chống ngập cho Bangkok

Thứ Ba, 19:19, 29/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Thái Lan phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chai Nat – Pa Sak – Vịnh Thái Lan trị giá 5 tỷ USD, triển khai trong 8 năm nhằm giảm ngập cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận.

Chính phủ Thái Lan vừa chính thức phê duyệt Dự án Kênh thoát lũ Chai Nat –Pa Sak – Vịnh Thái Lan với tổng kinh phí 165 tỷ baht (5 tỷ USD). Đây là dự án quy mô kéo dài 8 năm do Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đề xuất, hướng tới mục tiêu tăng cường hiệu quả phòng chống lũ lụt cho khu vực Miền Trung, thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anutin Charnvirakul khẳng định, khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp thoát nước hiệu quả mà còn đóng vai trò như một hồ điều hòa tự nhiên, giữ và lưu trữ nguồn nước cần thiết để cung cấp cho mùa khô. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chủ trì cuộc họp theo dõi tình hình thủy văn và xem xét các tiêu chí mới, cho phép chính quyền địa phương linh hoạt phát triển các khu vực lưu giữ nước để chủ động điều tiết giữa xả lũ và dự trữ nước.

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Quân đội Thái Lan hỗ trợ dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Bangkok. Ảnh: Royal Thai Army

Về phương án tài chính, dự án Dự án Kênh thoát lũ 165 tỷ baht (5 tỷ USD) sẽ được huy động một phần từ khoản vay chính phủ, dưới sự phối hợp của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Cục Ngân sách cùng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC).

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Quân đội Thái Lan hỗ trợ dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Bangkok. Ảnh: Royal Thai Army

Liên quan đến công tác cứu trợ thiên tai, Chính phủ Thái Lan đã trích hơn 4 tỷ baht (120 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ phục hồi trên phạm vi toàn quốc. Việc đền bù cho các hộ dân chịu ảnh hưởng sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng tiêu chí pháp lý thông qua sự phê duyệt của ủy ban chuyên trách. Nhằm đảm bảo công tác ứng phó thiên tai diễn ra thông suốt, Chính phủ đã phân công các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng phụ trách chỉ đạo tại từng vùng, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Adul Boonthamcharoen, được giao chỉ đạo trực tiếp tại khu vực Bangkok.

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Quân đội Thái Lan hỗ trợ dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Bangkok. Ảnh: Royal Thai Army

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt hôm nay (29/9) cho biết, khoảng 90% lượng nước ngập trên các trục đường chính của Bangkok sẽ được thoát sạch trong vòng 2 ngày tới. Tuy nhiên, việc thoát nước trên các tuyến đường phụ sẽ mất nhiều thời gian hơn, và tại các khu dân cư vùng trũng thấp có thể phải mất tới một tuần. Thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua tại Bangkok được ước tính khoảng 11 tỷ baht (hơn 310 triệu USD), trong khi tổng thiệt hại toàn Thái Lan có thể lên tới 25 tỷ baht.

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Ngập lụt tại Thái Lan có thể gây thiệt hại 500 triệu - 1 tỷ USD cho nền kinh tế

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành của Thái Lan, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ. Chuyên gia kinh tế ước tính thiệt hại có thể dao động từ khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD, trong đó thủ đô Bangkok là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

PV/VOV-Bangkok
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