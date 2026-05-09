Thái Lan phát hiện kho vũ khí quân dụng lớn tại nhà người nước ngoài ở Chon Buri

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc bắt đầu vào khoảng 18h ngày 8/5 khi lực lượng chức năng đồn cảnh sát Na Jomtien, Pattaya, nhận được tin báo về một vụ tai nạn lật xe ô tô con tại địa bàn. Dù tai nạn không gây thương vong về người, quá trình kiểm tra cho thấy người điều khiển chiếc xe là Sun Mingchen, 31 tuổi, sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc lẫn Campuchia, đồng thời có thẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan.

Số vũ khí phát hiện tại nhà riêng đối tượng Sun Mingchen ở Pattaya, Chon Buri hôm 8/5/2026. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm tại Pattaya, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng trường M16, súng ngắn Glock, hơn 700 viên đạn, thuốc nổ C-4, mìn chống bộ binh, lựu đạn và áo chống đạn gắn chất nổ. Ngôi nhà thậm chí còn gài bẫy bằng lựu đạn nối dây kích nổ, buộc lực lượng rà phá bom mìn (EOD) phải phong tỏa nghiêm ngặt để vô hiệu hóa.

Kiểm tra điện thoại của Sun, cảnh sát phát hiện các đoạn hội thoại hỏi ChatGPT về cách phá hoại bằng thuốc nổ C-4 và nhiều video nghi phạm tham gia huấn luyện vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, Sun khai nhận bị trầm cảm và có ý định đánh bom tự sát. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần để xác minh lời khai này.

Hiện Quyền Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Đại tướng Kittharath Punpetch, đã chỉ đạo điều tra toàn diện nguồn gốc số vũ khí trên, cùng với sự phối hợp của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan. Sáng 9/5, Sun Mingchen đã bị áp giải ra tòa án Pattaya để đối mặt với các cáo buộc tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và chất nổ nguy hiểm.