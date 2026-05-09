中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

Thứ Bảy, 11:33, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona có họ hàng gần với SARS-CoV-2 trong loài dơi móng ngựa tại tỉnh Chachoengsao, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km.

Tổng cục trưởng DDC, bác sĩ Montien Kanasawat, cho biết đây là kết quả của hệ thống giám sát “Một sức khỏe” của Thái Lan - theo dõi mối liên hệ giữa con người, động vật và môi trường. Ông Montien nhấn mạnh dữ liệu cho thấy chưa có ca nhiễm ở người và khả năng gây bệnh cũng như lây lan của virus này thấp hơn nhiều so với COVID-19.

thai lan phat hien virus corona chung moi tren doi mong ngua hinh anh 1
Nhóm nghiên cứu Đại học Tokyo lấy mẫu virus từ dơi ở Thái Lan. Ảnh: Giáo sư Kei Sato thuộc Đại học Tokyo

DDC khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, đặc biệt là dơi và chất thải của chúng. Giới chức y tế Thái Lan cũng lưu ý người dân không nên vào hang ẩm thấp có phân dơi, cần rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi và sử dụng khẩu trang hoặc găng tay khi ở khu vực nguy cơ.

Các loại vắc xin COVID-19 hiện hành vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, góp phần giảm thiểu rủi ro. Người dân có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở sau khi đến khu vực có dơi cần đi khám ngay.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo phối hợp cùng Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) công bố trên tạp chí Cell rằng virus mới này có khả năng gắn kết với protein trên tế bào người. Tuy nhiên, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 hiện có vẫn hiệu quả, đồng thời virus mới có khả năng nhân lên thấp hơn, ít gây bệnh hơn SARS-CoV-2. Theo nhóm nghiên cứu, phân tích di truyền và địa lý cho thấy virus có khả năng lây sang người có thể đã biến đổi trong quá trình lan rộng trên bán đảo Đông Dương, dẫn tới sự xuất hiện của nhiều biến thể khác nhau.

Theo DDC, người dân không nên hoang mang do hiện chưa ghi nhận ca bệnh liên quan tại Thái Lan. Tuy nhiên, công chúng được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin cập nhật từ cơ quan y tế.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan virus corona chủng mới dơi móng ngựa dịch Covid-19 Chachoengsao Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch
WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"
WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ