Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

Tổng cục trưởng DDC, bác sĩ Montien Kanasawat, cho biết đây là kết quả của hệ thống giám sát “Một sức khỏe” của Thái Lan - theo dõi mối liên hệ giữa con người, động vật và môi trường. Ông Montien nhấn mạnh dữ liệu cho thấy chưa có ca nhiễm ở người và khả năng gây bệnh cũng như lây lan của virus này thấp hơn nhiều so với COVID-19.

Nhóm nghiên cứu Đại học Tokyo lấy mẫu virus từ dơi ở Thái Lan. Ảnh: Giáo sư Kei Sato thuộc Đại học Tokyo

DDC khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, đặc biệt là dơi và chất thải của chúng. Giới chức y tế Thái Lan cũng lưu ý người dân không nên vào hang ẩm thấp có phân dơi, cần rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi và sử dụng khẩu trang hoặc găng tay khi ở khu vực nguy cơ.

Các loại vắc xin COVID-19 hiện hành vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, góp phần giảm thiểu rủi ro. Người dân có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở sau khi đến khu vực có dơi cần đi khám ngay.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo phối hợp cùng Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) công bố trên tạp chí Cell rằng virus mới này có khả năng gắn kết với protein trên tế bào người. Tuy nhiên, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 hiện có vẫn hiệu quả, đồng thời virus mới có khả năng nhân lên thấp hơn, ít gây bệnh hơn SARS-CoV-2. Theo nhóm nghiên cứu, phân tích di truyền và địa lý cho thấy virus có khả năng lây sang người có thể đã biến đổi trong quá trình lan rộng trên bán đảo Đông Dương, dẫn tới sự xuất hiện của nhiều biến thể khác nhau.

Theo DDC, người dân không nên hoang mang do hiện chưa ghi nhận ca bệnh liên quan tại Thái Lan. Tuy nhiên, công chúng được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin cập nhật từ cơ quan y tế.