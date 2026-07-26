Gần 1.500 trẻ ở Thái Lan nghi có quốc tịch nhờ hồ sơ khai sinh giả

Đáng lo ngại, quy mô và tác động của vụ việc đang ngày càng lớn khi số trẻ thuộc diện nghi vấn tiếp tục tăng mạnh, trong khi cảnh sát bắt giữ thêm nhiều nghi phạm liên quan đường dây.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Samran Nualma hôm qua (25/7) cho biết, hồ sơ khai sinh của gần 1.500 trẻ tại 8 bệnh viện tư nhân ở thủ đô Bangkok có dấu hiệu nghi vấn và đang được rà soát, xác minh. Riêng tại một bệnh viện, lực lượng chức năng phát hiện tới 62 trường hợp nghi vấn. Trong số này, 19 trường hợp đã được xác định có liên quan đường dây tội phạm, còn 43 trường hợp đang tiếp tục được điều tra. Số liệu mới nhất do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan công bố cho thấy quy mô vụ việc đã tăng đáng kể so với khoảng 600 hồ sơ nghi vấn được công bố hôm 23/7.

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn một nghi phạm liên quan đường dây khai sinh giả hôm 24/7. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Ông Samran Nualma cho biết thêm, sau khi kiểm tra hồ sơ khai sinh, lời khai của các nhân chứng và xét nghiệm ADN, cảnh sát mới đây đã bắt giữ thêm 4 nghi phạm, gồm 2 công dân Thái Lan được thuê đứng tên làm cha giả trong hồ sơ khai sinh và 2 công dân Trung Quốc là cha mẹ ruột của trẻ liên quan. Trước đó, cơ quan chức năng Thái Lan đã tiến hành hai đợt phát lệnh bắt giữ với tổng cộng 75 nghi phạm. Đối với các trường hợp đã được xác định sử dụng hồ sơ khai sinh giả, cơ quan đăng ký hộ tịch tiến hành quy trình hủy đăng ký khai sinh và thu hồi quốc tịch Thái Lan.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết quy trình cấp chứng nhận khai sinh giữa các quận hiện chưa thống nhất. Tại một số quận, chỉ có một cán bộ làm đầu mối phối hợp với bệnh viện, dẫn đến nguy cơ phát sinh tiêu cực. Chính quyền thủ đô cam kết phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chức năng điều tra vụ việc, xử lý nghiêm các cán bộ liên quan. Đến nay, một cán bộ thuộc chính quyền thủ đô đã bị buộc thôi việc.

Trước đó, ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan Sakoltee Phattiyakul cũng bày tỏ lo ngại các vụ việc tương tự có thể còn xảy ra tại các địa phương khác bên ngoài thủ đô Bangkok. Ông đã đề nghị Cục Hành chính thuộc Bộ Nội vụ tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ đăng ký khai sinh trên phạm vi toàn quốc trong vòng 15 năm qua.