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Doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền của ông Trump vì đợt áp thuế mới

Thứ Bảy, 05:49, 25/07/2026
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VOV.VN - Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ. 

Đơn kiện được nộp ngày 24/7 lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tại New York, chỉ vài giờ sau khi chính quyền ông Trump chính thức áp thuế nhập khẩu mới ở mức 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho rằng các quốc gia này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sang Mỹ.

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Ông Trump công bố biểu thuế đối ứng mới ngày 2/4/2025 tại Vườn Hồng, Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Hai doanh nghiệp nguyên đơn gồm Burlap & Barrel, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Theo đơn kiện, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cơ sở pháp lý được chính quyền của ông Trump sử dụng để áp thuế lần này, chỉ cho phép áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào những hành vi thương mại không công bằng cụ thể của từng quốc gia hoặc từng ngành hàng. Trong khi đó, việc áp thuế đồng loạt đối với hàng chục đối tác thương mại mà không đưa ra các kết luận riêng cho từng nước là chưa từng có tiền lệ và vượt quá phạm vi mà luật pháp cho phép.

Luật sư của các nguyên đơn cho rằng Điều 301 không trao cho tổng thống quyền áp thuế đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia theo một biểu thuế được ấn định sẵn. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và bảo đảm các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ.

Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi tranh chấp pháp lý liên quan đến chính sách thuế của Tổng thống Trump. Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết rằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) không trao cho tổng thống quyền đơn phương áp thuế đối với các đối tác thương mại. Sau phán quyết này, ông Trump chuyển sang áp dụng mức thuế toàn cầu tạm thời 10% dựa trên một cơ sở pháp lý khác, song chính sách này cũng tiếp tục bị Tòa án Thương mại Quốc tế tuyên là trái luật và hiện chính quyền đang kháng cáo.

Khác với các biện pháp trước đây, vòng áp thuế mới được thực hiện theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một công cụ từng được nhiều đời tổng thống Mỹ sử dụng để đối phó với các hành vi thương mại bị coi là không công bằng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng điều luật này chưa từng được sử dụng để áp thuế trên diện rộng đối với hàng chục quốc gia cùng một lúc.

Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế sẽ làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.

Quang Trung/VOV-Washington
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