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Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia

Thứ Sáu, 07:31, 24/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.

Bắt đầu từ 0h01 sáng 24/7 (giờ Mỹ), hàng chục đối tác thương mại của Mỹ từ châu Âu đến Trung Quốc đến Ấn Độ sẽ phải đối mặt với mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, theo một tuyên bố từ văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 23/7.

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Ông Trump trong một lần giới thiệu về thuế đối ứng. Ảnh: Reuters.

Hàng hóa từ 60 đối tác thương mại bị ảnh hưởng chiếm 99,4% hàng nhập khẩu của Mỹ, theo Đại diện Thương mại Mỹ.

Thời điểm này trùng với thời điểm hết hiệu lực của mức thuế gần như bao trùm 10% mà ông Trump áp đặt hồi đầu năm nay sau khi thua kiện tại Tòa án Tối cao, đài CNN cho hay.

“Tổng thống sẽ không cho phép chính sách thương mại và các mục tiêu tổng thể của mình bị phá hoại chỉ vì một công cụ nào đó có thể bị hạn chế bởi tòa án hoặc điều gì khác”, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với các phóng viên hôm 23/7 trong một cuộc gọi thông báo trước về các hành động này.

Trong khi đó, trong một tuyên bố hôm 23/7, Brazil đã bác bỏ mức thuế 12,5% đối với hàng hóa của mình và nhắc lại lời kêu gọi về sự tương hỗ. Và trong một video trên mạng xã hội, Bộ trưởng Kinh tế Mexico cho biết: “Chúng tôi không thấy sự thay đổi nào trong mức thuế thực tế mà Mexico đang phải trả hiện nay.”

Hành động mới nhất này diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Đại diện Thương mại Mỹ về cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ và việc nhiều quốc gia không giải quyết được vấn nạn này.

Mức thuế mới áp dụng cho hàng nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp gần như tất cả mọi thứ mà Mỹ mua từ nước ngoài. Một loạt các mặt hàng nhập khẩu, bao gồm dầu khí, cũng như các sản phẩm không thể sản xuất trong nước, đã được miễn trừ, các quan chức chính quyền Mỹ cho biết.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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