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Thái Lan thí điểm cơ chế chống tham nhũng “từ gốc”

Thứ Tư, 16:04, 16/09/2026
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VOV.VN - Thái Lan vừa thông qua chủ trương thực hiện dự án “Liêm chính trong từng cơ quan”, trước mắt thí điểm tại 24 cơ quan nhà nước. Dự án tập trung rà soát các quy trình có nguy cơ phát sinh tham nhũng, siết chặt quản lý cán bộ và đẩy mạnh số hóa, tăng cường tính minh bạch, qua đó ngăn chặn tiêu cực ngay từ gốc.

Người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises hôm 15/9 cho biết, theo Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, Thái Lan đạt 33/100 điểm. Trong khi đó, một cuộc khảo sát trong khu vực tư nhân cho thấy 89,1% số người được hỏi nhận định tham nhũng là trở ngại từ mức trung bình đến nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh.

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Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises. Nguồn: Chính phủ Thái Lan

Trước thực trạng này, Chính phủ Thái Lan đã thành lập Ủy ban điều phối phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng đứng đầu, cùng một tiểu ban chuyên trách thúc đẩy công tác phòng ngừa, giám sát và xử lý các nguy cơ tham nhũng trong khu vực công. Một trong những biện pháp trọng tâm là dự án “Liêm chính trong từng cơ quan”, hướng tới phát hiện và khắc phục sớm những “lỗ hổng” có nguy cơ phát sinh tiêu cực ngay trong quy trình thực thi công vụ, thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm sau khi đã xảy ra.

Trong giai đoạn đầu, 24 cơ quan nhà nước được lựa chọn để thí điểm. Mỗi cơ quan phải xác định từ 1 đến 5 khâu hoặc quy trình có nguy cơ tham nhũng cao để rà soát. Các khâu được xác định có nhiều rủi ro gồm: thanh tra, kiểm tra, mua sắm công, thu thuế và gia hạn giấy phép. Trên cơ sở đó, các cơ quan phải đề xuất biện pháp phòng ngừa và tham vấn khu vực tư nhân cùng các bên liên quan trước khi tổ chức thực hiện.

Các đơn vị thí điểm cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người sử dụng dịch vụ công; rà soát, loại bỏ các thủ tục chồng chéo; công bố thông tin công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân giám sát và phản ánh.

Theo kế hoạch, các cơ quan tham gia thí điểm phải tạo ra những chuyển biến cụ thể, có thể đo lường trong vòng 6 tháng. Theo ông Ekkapob, Chính phủ Thái Lan kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giúp ngăn chặn tham nhũng ngay từ gốc, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền vững.

PV/VOV-Bangkok
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