Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint

Truyền thông nhà nước Myanmar (MRTV) hôm nay (17/4) đưa tin chính quyền đã giảm án cho cựu Cố vấn Nhà nước, bà Aung San Suu Kyi, hiện đang thụ án 27 năm tù với nhiều cáo buộc. Theo luật sư của bà, mức án được giảm 1/6, song chưa rõ liệu bà có được chuyển sang quản thúc tại gia hay không.

Bà Aung San Suu Kyi. (Ảnh: Reuters)

Bà Suu Kyi, 80 tuổi, chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kết thúc các phiên tòa kéo dài nhiều năm. Cùng ngày, cựu Tổng thống Myanamr Win Myint cũng được trả tự do theo lệnh ân xá. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, ông được “giảm án và ân xá theo điều kiện nhất định”.

Quyết định này nằm trong đợt ân xá lớn do tân Tổng thống Min Aung Hlaing phê chuẩn, với 4.335 tù nhân được trả tự do, trong đó có 179 người nước ngoài sẽ bị trục xuất. Đây là lần thứ 3 trong 6 tháng Myanmar công bố ân xá, vốn thường diễn ra vào dịp Quốc khánh trong tháng 1 và Tết truyền thống vào tháng 4 hàng năm.

Ông Min Aung Hlaing, 69 tuổi, vừa được Quốc hội bầu làm Tổng thống Myanmar ngày 3/4 vừa qua. Trong lễ nhậm chức vào tuần trước, tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tuyên bố ưu tiên hàng đầu là "hòa bình, ổn định và hòa giải dân tộc".