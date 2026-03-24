Thái Lan triển khai giải pháp khẩn cấp phòng ngừa thiếu hụt dược phẩm

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Thai FDA) hôm 24/3 cho biết, đã áp dụng hai nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ các nhà sản xuất. Trong bối cảnh giá dầu và chi phí vận tải leo thang, tình trạng khan hiếm hạt nhựa, nguyên liệu chính cho bao bì thuốc, ngày càng nghiêm trọng.

Bà Supatra Boonserm, Tổng Thư ký Thai FDA cho biết, cơ quan đã thiết lập “luồng xanh” để doanh nghiệp nhanh chóng thay đổi nguồn cung và bao bì thay thế mà vẫn bảo đảm chất lượng. Với các loại thuốc đặc trị như ung thư hay phẫu thuật, Thái Lan cũng thúc đẩy sử dụng thuốc thay thế và thảo dược như giải pháp trung hạn.

Một hiệu thuốc trên đường Ratchaphisek, Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Ngọc Diệp)

Cùng với đó, Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến ngày mai (25/3) sẽ đề xuất đưa hạt nhựa và nước uống đóng chai vào danh mục hàng hóa kiểm soát đặc biệt. Ông Nikorn Nonjui, Chánh Thanh tra Bộ Thương mại khẳng định, hiện chưa có lý do chính đáng để tăng giá, bởi phần lớn hàng hóa lưu thông vẫn là tồn kho trước khủng hoảng năng lượng. Do đó, đối với các nhu yếu phẩm như khăn giấy, xà phòng, nước tẩy rửa hay băng vệ sinh, Bộ sẽ siết chặt quản lý, yêu cầu doanh nghiệp phải được Bộ phê duyệt trực tiếp trước khi điều chỉnh giá.

Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại quận Huai Khwang, Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Ngọc Diệp)

Ngoài các biện pháp hành chính, Chính phủ Thái Lan cũng triển khai chương trình bán hàng trợ giá “Cờ Xanh” (Blue Flag) từ tháng 3 đến tháng 8/2026, nhằm cung cấp hàng thiết yếu với giá ưu đãi cho người dân trong giai đoạn khó khăn.