中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan triển khai giải pháp khẩn cấp phòng ngừa thiếu hụt dược phẩm

Thứ Ba, 20:53, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tác động từ khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, Chính phủ Thái Lan công bố loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm nguồn cung nguyên liệu dược phẩm và kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và đầu cơ tăng giá.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Thai FDA) hôm 24/3 cho biết, đã áp dụng hai nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ các nhà sản xuất. Trong bối cảnh giá dầu và chi phí vận tải leo thang, tình trạng khan hiếm hạt nhựa, nguyên liệu chính cho bao bì thuốc, ngày càng nghiêm trọng.

Bà Supatra Boonserm, Tổng Thư ký Thai FDA cho biết, cơ quan đã thiết lập “luồng xanh” để doanh nghiệp nhanh chóng thay đổi nguồn cung và bao bì thay thế mà vẫn bảo đảm chất lượng. Với các loại thuốc đặc trị như ung thư hay phẫu thuật, Thái Lan cũng thúc đẩy sử dụng thuốc thay thế và thảo dược như giải pháp trung hạn.

thai lan trien khai giai phap khan cap phong ngua thieu hut duoc pham hinh anh 1
Một hiệu thuốc trên đường Ratchaphisek, Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Ngọc Diệp)

Cùng với đó, Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến ngày mai (25/3) sẽ đề xuất đưa hạt nhựa và nước uống đóng chai vào danh mục hàng hóa kiểm soát đặc biệt. Ông Nikorn Nonjui, Chánh Thanh tra Bộ Thương mại khẳng định, hiện chưa có lý do chính đáng để tăng giá, bởi phần lớn hàng hóa lưu thông vẫn là tồn kho trước khủng hoảng năng lượng. Do đó, đối với các nhu yếu phẩm như khăn giấy, xà phòng, nước tẩy rửa hay băng vệ sinh, Bộ sẽ siết chặt quản lý, yêu cầu doanh nghiệp phải được Bộ phê duyệt trực tiếp trước khi điều chỉnh giá.

thai lan trien khai giai phap khan cap phong ngua thieu hut duoc pham hinh anh 2
Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại quận Huai Khwang, Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Ngọc Diệp)

Ngoài các biện pháp hành chính, Chính phủ Thái Lan cũng triển khai chương trình bán hàng trợ giá “Cờ Xanh” (Blue Flag) từ tháng 3 đến tháng 8/2026, nhằm cung cấp hàng thiết yếu với giá ưu đãi cho người dân trong giai đoạn khó khăn.

 

PV/VOV-Bangkok
Tag: thái lân triển khai giải pháp khẩn cấp phòng ngừa thiếu hụt dược phẩm khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ
Mỹ cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm qua (20/3) cho biết đã cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong nỗ lực kiểm soát giá dầu đang tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm do tác động từ cuộc chiến với Iran.

Mỹ cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Mỹ cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm qua (20/3) cho biết đã cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong nỗ lực kiểm soát giá dầu đang tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm do tác động từ cuộc chiến với Iran.

Logic dầu mỏ phía sau cuộc chiến của Mỹ tại Iran
Logic dầu mỏ phía sau cuộc chiến của Mỹ tại Iran

VOV.VN - Điều đang bị đe dọa hiện nay không chỉ là quan hệ giữa các quốc gia, mà là khả năng vận hành của một hệ thống toàn cầu không thể chịu đựng sự gián đoạn trong nguồn cung năng lượng của chính nó.

Logic dầu mỏ phía sau cuộc chiến của Mỹ tại Iran

Logic dầu mỏ phía sau cuộc chiến của Mỹ tại Iran

VOV.VN - Điều đang bị đe dọa hiện nay không chỉ là quan hệ giữa các quốc gia, mà là khả năng vận hành của một hệ thống toàn cầu không thể chịu đựng sự gián đoạn trong nguồn cung năng lượng của chính nó.

Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine
Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc tại Washington và Kiev, khi nguồn thu bổ sung có thể mang lại cho Điện Kremlin tới 150 triệu USD mỗi ngày, một dòng tiền có thể tiếp sức đáng kể cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine

Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc tại Washington và Kiev, khi nguồn thu bổ sung có thể mang lại cho Điện Kremlin tới 150 triệu USD mỗi ngày, một dòng tiền có thể tiếp sức đáng kể cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ