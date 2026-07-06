Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

Truyền thông địa phương mới đây cho biết, các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đang diễn ra căng thẳng, với việc các bên sử dụng cả vũ khí hạng nặng. Nhiều tiếng nổ có thể nghe rõ từ khu vực biên giới phía Thái Lan.

Ảnh một chiến binh thuộc nhóm nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) mang theo súng phóng lựu ở ngoại ô Myawaddy, Myanmar. Nguồn: Reuters

Trong ngày 5/7, một quả đạn cối đã rơi trúng nhà một người dân Thái Lan, trong khi đạn từ súng máy cũng bắn vào một ngôi nhà khác khi bên trong có hai người. Hiện chưa ghi nhận thương vong trong các vụ việc này.

Lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu của Thái Lan đã đến kiểm tra hiện trường và hỗ trợ người dân xử lý vật liệu nổ còn sót lại. Quân đội Thái Lan cũng đã tăng cường lực lượng, siết chặt an ninh dọc tuyến biên giới và phong tỏa một số điểm qua lại biên giới gần khu vực giao tranh, nhằm bảo đảm chủ quyền lãnh thổ và an toàn của người dân.

Giao tranh tại Myanmar từng khiến đạn lạc sang vùng lãnh thổ Thái Lan và gây hư hại cho tài sản của người dân Thái sinh sống ở khu vực biên giới vào tháng 11/2025. Nguồn: The Nation

Đại tá Chanakan Saengsorn, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu, đồng thời là người đứng đầu phía Thái Lan trong cơ chế Ủy ban biên giới cấp địa phương Thái Lan - Myanmar (TBC) đã gặp, làm việc với phía đối tác Myanmar về tình hình giao tranh và tác động với người dân tại khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 22/6, giới chức Thái Lan từng phải tạm thời đóng cửa một trường học tại huyện Maesot để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, trước nguy cơ đạn lạc từ các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân ở bên kia biên giới.