English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

Thứ Hai, 09:28, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân đang diễn biến phức tạp tại huyện Myawaddy, bang Kayin - giáp ranh với huyện Maesot, tỉnh Tak của Thái Lan. Hôm qua (5/7), một quả đạn cối 60mm và đạn từ súng máy đã lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, trúng nhà người dân.

 

Truyền thông địa phương mới đây cho biết, các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đang diễn ra căng thẳng, với việc các bên sử dụng cả vũ khí hạng nặng. Nhiều tiếng nổ có thể nghe rõ từ khu vực biên giới phía Thái Lan. 

giao tranh tai myanmar lan sat bien gioi, dan lac trung nha dan thai lan hinh anh 1
Ảnh một chiến binh thuộc nhóm nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) mang theo súng phóng lựu ở ngoại ô Myawaddy, Myanmar. Nguồn: Reuters

Trong ngày 5/7, một quả đạn cối đã rơi trúng nhà một người dân Thái Lan, trong khi đạn từ súng máy cũng bắn vào một ngôi nhà khác khi bên trong có hai người. Hiện chưa ghi nhận thương vong trong các vụ việc này.

Lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu của Thái Lan đã đến kiểm tra hiện trường và hỗ trợ người dân xử lý vật liệu nổ còn sót lại. Quân đội Thái Lan cũng đã tăng cường lực lượng, siết chặt an ninh dọc tuyến biên giới và phong tỏa một số điểm qua lại biên giới gần khu vực giao tranh, nhằm bảo đảm chủ quyền lãnh thổ và an toàn của người dân.

giao tranh tai myanmar lan sat bien gioi, dan lac trung nha dan thai lan hinh anh 2
Giao tranh tại Myanmar từng khiến đạn lạc sang vùng lãnh thổ Thái Lan và gây hư hại cho tài sản của người dân Thái sinh sống ở khu vực biên giới vào tháng 11/2025. Nguồn: The Nation

Đại tá Chanakan Saengsorn, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu, đồng thời là người đứng đầu phía Thái Lan trong cơ chế Ủy ban biên giới cấp địa phương Thái Lan - Myanmar (TBC) đã gặp, làm việc với phía đối tác Myanmar về tình hình giao tranh và tác động với người dân tại khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 22/6, giới chức Thái Lan từng phải tạm thời đóng cửa một trường học tại huyện Maesot để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, trước nguy cơ đạn lạc từ các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân ở bên kia biên giới.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 5/7 cho biết, từ điều tra vụ việc một nữ tiếp viên hãng hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia, với cáo buộc vận chuyển heroin, cơ quan chức năng đang lần theo dấu vết một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia từ Myanmar qua Lào vào Thái Lan.

Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 5/7 cho biết, từ điều tra vụ việc một nữ tiếp viên hãng hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia, với cáo buộc vận chuyển heroin, cơ quan chức năng đang lần theo dấu vết một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia từ Myanmar qua Lào vào Thái Lan.

Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay
Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 3/7 tuyên bố trấn áp tội phạm ma túy được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, kiên quyết ngăn chặn các đường dây tội phạm lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển ma túy.

Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay

Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 3/7 tuyên bố trấn áp tội phạm ma túy được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, kiên quyết ngăn chặn các đường dây tội phạm lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển ma túy.

Thái Lan kỷ luật 5 quan chức, mở rộng điều tra đường dây "chạy" điểm công chức
Thái Lan kỷ luật 5 quan chức, mở rộng điều tra đường dây "chạy" điểm công chức

VOV.VN - Ngày 2/7, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, 5 quan chức thuộc Cục Quản lý Hành chính Địa phương (DLA) đã bị đưa vào diện điều tra kỷ luật do liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương.

Thái Lan kỷ luật 5 quan chức, mở rộng điều tra đường dây "chạy" điểm công chức

Thái Lan kỷ luật 5 quan chức, mở rộng điều tra đường dây "chạy" điểm công chức

VOV.VN - Ngày 2/7, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, 5 quan chức thuộc Cục Quản lý Hành chính Địa phương (DLA) đã bị đưa vào diện điều tra kỷ luật do liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ