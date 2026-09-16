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Thái tử Saudi Arabia thăm Ai Cập

Thứ Tư, 07:25, 16/09/2026
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VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman hôm qua (15/9) đã đến Cairo, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập kéo dài hai ngày, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại cuộc gặp hôm qua giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Thái tử Mohammed Bin Salman, Tổng thống Ai Cập tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với an ninh của Saudi Arabia, cho biết an ninh của Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác là một phần không thể thiếu trong an ninh quốc gia của Ai Cập, đồng thời bày tỏ sự “phản đối và lên án hoàn toàn” của Ai Cập đối với bất kỳ cuộc tấn công hoặc mối đe dọa chống lại chủ quyền, sự ổn định hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia.

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Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: SPA

Tổng thống Ai Cập cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp mà Saudi Arabia đã thực hiện để bảo vệ an ninh và ổn định của nước này, cũng như những nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị toàn diện và bền vững cho cuộc khủng hoảng ở Yemen.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hoàn cảnh khu vực hiện tại đòi hỏi sự đoàn kết và phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh hai nước có chung lợi ích và mục tiêu, cũng như khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, eo biển Bab Al-Mandab và Biển Đỏ.

Về vấn đề Palestine, hai bên tái khẳng định lập trường chung ủng hộ một giải pháp toàn diện và công bằng, dựa trên giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết quốc tế. Hai bên cũng kêu gọi thực hiện giai đoạn thứ hai kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sự cần thiết phải cung cấp đầy đủ viện trợ nhân đạo vào Gaza và chấm dứt các hành vi vi phạm của Israel tại Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Về vấn đề Sudan, hai bên tái khẳng định sự ủng hộ đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, bác bỏ việc đánh đồng lực lượng vũ trang Sudan với các nhóm dân quân hoặc các “thực thể song song bất hợp pháp” khác, cảnh báo rằng các mối đe dọa đối với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan gây nguy hiểm cho an ninh của Ai Cập, Saudi Arabia và khu vực rộng lớn hơn.

Về quan hệ song phương, Tổng thống El-Sisi và Thái tử Mohammed Bin Salman nhất trí tăng cường nỗ lực mở rộng thương mại và đầu tư, loại bỏ các rào cản đối với hợp tác kinh tế sâu rộng hơn. Hai bên tái khẳng định mối quan hệ lâu dài và tầm quan trọng chiến lược của hai nước đối với nhau.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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