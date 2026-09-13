English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ai Cập và Nga nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

Chủ Nhật, 08:33, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại Ấn Độ, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tiếp tục nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine.

Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là vấn đề Palestine.

ai cap va nga nhan manh giai phap hai nha nuoc cho van de palestine hinh anh 1

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện, dựa trên giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết quốc tế hợp pháp có liên quan cho vấn đề Palestine.

Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi đã nêu về những nỗ lực của Ai Cập nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nghĩa vụ trong giai đoạn thứ hai theo thỏa thuận ngừng bắn Gaza, sự cần thiết phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ và bền vững viện trợ nhân đạo để giảm bớt đau khổ cho người dân tại vùng lãnh thổ này.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc giảm leo thang và quay trở lại con đường đàm phán, để đạt được một thỏa thuận toàn diện và bền vững nhằm giải quyết cuộc xung đột Trung Đông bằng các biện pháp hòa bình.

Cuộc gặp cũng đề cập đến mối quan hệ Ai Cập - Nga, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ song phương và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhằm phục vụ lợi ích của cả hai nước và người dân hai bên.

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh các dự án trọng điểm hiện đang được triển khai tại Ai Cập trong khuôn khổ quan hệ đối tác song phương, bao gồm  Nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa và  Khu công nghiệp Nga tại Khu kinh tế kênh đào Suez (SCZone), bên cạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, an ninh lương thực và du lịch.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ khẳng định người Palestine sẽ không bị ép rời khỏi Gaza
Mỹ khẳng định người Palestine sẽ không bị ép rời khỏi Gaza

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định, người Palestine sẽ không bị cưỡng ép rời khỏi Dải Gaza trong khuôn khổ kế hoạch của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này, giữa những tranh cãi liên quan tới đề xuất của một số quan chức Israel về việc khuyến khích người Palestine di cư.

Mỹ khẳng định người Palestine sẽ không bị ép rời khỏi Gaza

Mỹ khẳng định người Palestine sẽ không bị ép rời khỏi Gaza

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định, người Palestine sẽ không bị cưỡng ép rời khỏi Dải Gaza trong khuôn khổ kế hoạch của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này, giữa những tranh cãi liên quan tới đề xuất của một số quan chức Israel về việc khuyến khích người Palestine di cư.

Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây
Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Hôm 29/8, hàng chục phần tử cực đoan là người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công các ngôi nhà của người Palestine bao quanh ngôi làng Qusra ở khu Bờ Tây. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bao vây của người định cư tại khu vực này hồi đầu tháng 8 vấp phải sự lên án của quốc tế.

Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Hôm 29/8, hàng chục phần tử cực đoan là người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công các ngôi nhà của người Palestine bao quanh ngôi làng Qusra ở khu Bờ Tây. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bao vây của người định cư tại khu vực này hồi đầu tháng 8 vấp phải sự lên án của quốc tế.

Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân
Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

VOV.VN - Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc mang tên “Đại bàng của nền văn minh 2026”, đã kết thúc vào hôm qua (7/9) sau nhiều ngày diễn ra tại một số căn cứ không quân trên khắp Ai Cập, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước.

Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

VOV.VN - Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc mang tên “Đại bàng của nền văn minh 2026”, đã kết thúc vào hôm qua (7/9) sau nhiều ngày diễn ra tại một số căn cứ không quân trên khắp Ai Cập, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ