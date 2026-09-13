Ai Cập và Nga nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là vấn đề Palestine.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện, dựa trên giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết quốc tế hợp pháp có liên quan cho vấn đề Palestine.

Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi đã nêu về những nỗ lực của Ai Cập nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nghĩa vụ trong giai đoạn thứ hai theo thỏa thuận ngừng bắn Gaza, sự cần thiết phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ và bền vững viện trợ nhân đạo để giảm bớt đau khổ cho người dân tại vùng lãnh thổ này.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc giảm leo thang và quay trở lại con đường đàm phán, để đạt được một thỏa thuận toàn diện và bền vững nhằm giải quyết cuộc xung đột Trung Đông bằng các biện pháp hòa bình.

Cuộc gặp cũng đề cập đến mối quan hệ Ai Cập - Nga, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ song phương và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhằm phục vụ lợi ích của cả hai nước và người dân hai bên.

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh các dự án trọng điểm hiện đang được triển khai tại Ai Cập trong khuôn khổ quan hệ đối tác song phương, bao gồm Nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa và Khu công nghiệp Nga tại Khu kinh tế kênh đào Suez (SCZone), bên cạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, an ninh lương thực và du lịch.