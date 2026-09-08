Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22/8, bao gồm phần lý thuyết nhằm chuẩn hóa các khái niệm và phương pháp thực hiện các nhiệm vụ chung.

Các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước đã thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện tấn công, cũng như bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, theo các chiến thuật không chiến hiện đại, cùng với các hoạt động tiếp nhiên liệu trên không.

Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22/8/. (Ảnh minh họa: CCTV)

Tuyên bố của Ai Cập cho biết, cuộc tập trận thể hiện trình độ chuyên nghiệp và năng lực cao của các quân nhân tham gia, cũng như mức độ phối hợp và hợp tác giữa lực lượng không quân Ai Cập và Trung Quốc.

Cuộc tập trận được tiến hành như một phần trong kế hoạch huấn luyện chung của lực lượng vũ trang Ai Cập, nhằm hỗ trợ triển vọng hợp tác quân sự và trao đổi chuyên môn với các nước đối tác.

Đây là cuộc tập trận không quân chung thứ hai giữa Ai Cập và Trung Quốc. Cuộc tập trận đầu tiên diễn ra vào tháng 4/2025 tại Ai Cập.