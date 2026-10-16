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Thâm Quyến (Trung Quốc) cấm ô tô bấm còi toàn thành phố 24/24 giờ

Thứ Sáu, 14:45, 16/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/11, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sẽ cấm ô tô bấm còi trên toàn bộ các tuyến đường trong thành phố, từ 0 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Biện pháp này của thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) có hiệu lực trong 5 năm, nhằm giảm ô nhiễm tiếng ồn giao thông và cải thiện môi trường đô thị.

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Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo thông báo do Cục Sinh thái - Môi trường Thâm Quyến và Cục Quản lý Giao thông Công an Thâm Quyến ban hành, việc cấm bấm còi áp dụng trên tất cả các con đường trong phạm vi toàn thành phố. Tuy nhiên, quy định vẫn có ngoại lệ phục vụ an toàn giao thông. Cụ thể, ô tô được bấm còi khi tiến gần các đoạn đường cong gấp, đỉnh dốc hoặc khu vực khác ảnh hưởng đến tầm nhìn; khi vượt xe; hoặc khi gặp tình huống khẩn cấp cần cảnh báo.

Các phương tiện đặc chủng, gồm xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cứu hộ kỹ thuật và xe thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, vẫn được sử dụng còi và còi báo động đúng quy định khi đang làm nhiệm vụ khẩn cấp mà giao thông bị ùn tắc. Quy định này cũng áp dụng với các xe quân đội được cơ quan quản lý xe quân đội phê duyệt lắp còi báo động và gắn biển số quân đội.

Theo quy định xử phạt, người điều khiển ô tô bấm còi trong khu vực hoặc đoạn đường cấm bấm còi sẽ bị phạt 300 NDT. Trường hợp vi phạm từ ba lần trở lên trong một năm, từ lần vi phạm thứ ba, mỗi lần sẽ bị phạt 500 NDT.

Việc Thâm Quyến áp dụng biện pháp cấm còi trên diện rộng được xem là nỗ lực giảm tiếng ồn giao thông, một trong những vấn đề môi trường phổ biến tại các đô thị lớn của Trung Quốc, đồng thời khuyến khích người điều khiển phương tiện lái xe văn minh hơn.

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Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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