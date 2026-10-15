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Trung Quốc - Nga nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

Thứ Năm, 12:06, 15/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/10 khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội nghị Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), trong đó có Nga, để thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất và đóng góp hoàn thiện quản trị toàn cầu.

 

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ bảy tại thủ đô Baku, Azerbaijan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh lục địa Á - Âu rộng lớn, đa dạng văn minh; các quốc gia trong khu vực mong muốn duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác đa phương. Ông cho rằng Hội nghị thượng đỉnh CICA lần này, sau bốn năm tạm dừng, là cơ hội để các thành viên cùng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển của châu Á.

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Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Về quan hệ song phương, ông Vương Nghị đánh giá các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 và tháng 8 đã đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong kỷ nguyên mới tiếp tục phát triển ở trình độ cao. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Nga và các bên liên quan, Hội nghị cấp cao không chính thức các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Hai ngoại trưởng đã trao đổi về các cuộc giao lưu cấp cao Trung - Nga trong thời gian tới, cũng như phối hợp lập trường về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên quan tâm. Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc gặp cũng đề cập quan hệ hợp tác song phương, quan hệ với Mỹ, khủng hoảng Ukraine và tình hình Iran.

Về xung đột Nga - Ukraine, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua đàm phán. Về tình hình Iran, hai nước nhấn mạnh cần chấm dứt xung đột, tránh để chiến sự lan rộng, gây ảnh hưởng đến an ninh và ổn định khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ bảy diễn ra ngày 15/10 tại Baku. CICA là diễn đàn an ninh do Kazakhstan khởi xướng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1992, nhằm xây dựng niềm tin, tăng cường hợp tác và góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở châu Á.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị thay mặt Chủ tịch Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh CICA, đồng thời thăm Azerbaijan, Croatia, Montenegro và Bulgaria từ ngày 14 đến 20/10.

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Trung Quốc đề xuất cuộc gặp ba bên Trung - Nga - Mỹ bên lề APEC

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hàn Huy (Zhang Hanhui) ngày 30/9 cho rằng việc tổ chức cuộc gặp giữa nguyên thủ các nước Nga, Trung Quốc và Mỹ bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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