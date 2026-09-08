Thành phố Sydney thiếu nguồn cung năng lượng cho các trung tâm dữ liệu mới

Các trung tâm dữ liệu đang phát triển vô cùng nhanh chóng tại Australia trong đó nhiều trung tâm muốn được xây dựng ở các thành phố lớn như Sydney, nơi có sẵn hạ tầng và thuận tiện trong việc kết nối. Tuy vậy hiện tại thành phố Sydney đã không còn đủ nguồn cung năng lượng để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu mới.

Trung tâm dữ liệu của NextDC ở thành phố Sydney. Nguồn: NextDC

Ông Jason Krstanoski, Tổng giám đốc điều hành Transgrid cho biết tốc độ và quy mô phát triển của các trung tâm dữ liệu trong khu vực quá nhanh đang trở thành thách thức lớn đối với mạng lưới điện ở khu vực này. Nhu cầu điện trung bình của toàn bộ bang New South Wales, nơi thành phố Sydney là thủ phủ, là từ 7.5 GW đến 10 GW. Trong đó 1.5 GW vừa được phân bổ cho trung tâm dữ liệu ở khu vực Tây Sydney. Tuy vậy, gần đây công ty này liên tục nhận được nhiều đề nghị cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu mới với nhu cầu lên tới 20 GW.

Công ty Transgrid cho biết, với năng lực hiện tại thì không đủ để có thể cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu mới. Trong bối cảnh này, công ty Transgrid đề nghị các trung tâm dữ liệu đầu tư vào việc mở rộng mạng lưới truyền tải điện để tăng nguồn cung thêm khoảng 2 GW điện, nâng cấp các trạm biến áp và đường dây truyền tải điện ở khu vực thành phố Sydney.

Trước đó, khi làm rõ trách nhiệm của các trung tâm dữ liệu, chính phủ Australia cũng đã nhiều lần khẳng định các trung tâm này phải tự đảm bảo nguồn cung năng lượng và nước để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở vùng lân cận. Vì vậy khi mạng lưới không đủ năng lực cung cấp nguồn điện thì các trung tâm dữ liệu cần phải tự tìm nguồn cung cho mình.

Theo dữ liệu của trang datacenters.com, hiện có khoảng 85 trung tâm dữ liệu được đặt tại thành phố Sydney, bang New South Wales. Bang này cũng đang xem xét cân nhắc cấp phép cho 46 dự án trung tâm dữ liệu khác, trong đó hai yếu tố đang được quan tâm rất nhiều trước khi cấp phép cho các dự án này đó là nguồn cung năng lượng và nước cho các dự án này để làm sao các dự án không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở khu vực lân cận.