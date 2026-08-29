English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Cuba tại Áo

Thứ Bảy, 06:40, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Viên, Cộng hòa Áo, Đại sứ quán Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị, đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán Việt Nam, Lào và Cuba.

Hoạt động diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa ba nước; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và phối hợp giữa ba cơ quan đại diện tại Viên, tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước đã dày công vun đắp.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ vui mừng được đón tiếp những người đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của hai Đại sứ quán Lào và Cuba tại “Ngôi nhà Việt Nam” ở thủ đô Viên; nhấn mạnh cuộc gặp không chỉ là dịp giao lưu giữa các đồng nghiệp ngoại giao mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn, người anh em gắn bó bởi lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc và tình đoàn kết đã được thử thách qua nhiều giai đoạn lịch sử.

that chat tinh doan ket, huu nghi dac biet viet nam - lao - cuba tai Ao hinh anh 1
Chương trình giao lưu hữu nghị, đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán Việt Nam, Lào và Cuba.

Đại sứ nhắc lại những nền tảng quý báu của quan hệ giữa ba đảng, ba nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp; khẳng định đây là tài sản chung vô giá cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua các thế hệ.

Đáp lại những tình cảm của Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Lào Khampheng Douangthongla chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời cảm ơn Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và Đại sứ quán Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ thân tình giữa cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán. Đại sứ nhấn mạnh, cuộc giao lưu là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết và sự ủng hộ lẫn nhau giữa Lào, Việt Nam và Cuba - ba nước có nhiều điểm tương đồng về lý tưởng, lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc và quan hệ hữu nghị lâu đời. Đại sứ bày tỏ mong muốn tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba đảng, ba nước tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và mãi mãi trường tồn.

that chat tinh doan ket, huu nghi dac biet viet nam - lao - cuba tai Ao hinh anh 2
Các Đại sứ chụp ảnh lưu niệm

Về phần mình, Đại sứ Cuba Pablo Berti Oliva khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Cuba, Việt Nam và Lào không chỉ được xây dựng trên sự gần gũi về lý tưởng và quan hệ giữa các Đảng, Nhà nước, mà còn bắt nguồn từ tình cảm gắn bó sâu sắc giữa nhân dân ba nước. Nhắc tới tình cảm đặc biệt của Lãnh tụ Fidel Castro đối với Việt Nam, Đại sứ khẳng định đây là một trong những biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết giữa các dân tộc, đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lãnh tụ Fidel Castro tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của Việt Nam và Lào trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do bao vây, cấm vận.

that chat tinh doan ket, huu nghi dac biet viet nam - lao - cuba tai Ao hinh anh 3
Các Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm

Các Đại sứ đánh giá cao việc tổ chức cuộc giao lưu, cho rằng những hoạt động gần gũi như vậy góp phần đưa tình hữu nghị truyền thống giữa ba nước đi vào chiều sâu, đồng thời bày tỏ mong muốn ba Đại sứ quán tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương và Liên hợp quốc ở Viên. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa ba cơ quan đại diện góp phần củng cố tiếng nói chung tại các diễn đàn đa phương, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại sự kiện, các Đại sứ, Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên và gia đình ba Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thưởng thức các món ăn đặc sản của Việt Nam, Cuba, Lào do các thành viên ba Đại sứ quán tự tay chuẩn bị, giao lưu văn nghệ và trò chuyện trong không khí thân mật. Những tiết mục hát, điệu nhảy truyền thống và các cuộc chuyện trò, kết nối giữa các thành viên đã tạo nên không khí ấm áp, gắn bó của một đại gia đình Việt Nam - Lào - Cuba tại Cộng hòa Áo.

 

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào
Nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao sôi nổi, kết nối sâu sắc cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc và thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân Lào anh em.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao sôi nổi, kết nối sâu sắc cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc và thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân Lào anh em.

Việt Nam - Lào thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026
Việt Nam - Lào thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026

VOV.VN - Chiều 27/8, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác 2 nước Việt Nam - Lào năm 2026 và cuộc họp lần thứ 19 Ban chỉ đạo chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Hội nghị thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam - Lào thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026

Việt Nam - Lào thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026

VOV.VN - Chiều 27/8, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác 2 nước Việt Nam - Lào năm 2026 và cuộc họp lần thứ 19 Ban chỉ đạo chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Hội nghị thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Gia Lai: Giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia
Gia Lai: Giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, đã diễn ra Chương trình Giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026.

Gia Lai: Giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Gia Lai: Giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, đã diễn ra Chương trình Giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026.

Đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Cu ba
Đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Cu ba

VOV.VN - Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật được diễn ra từ ngày 27/8/2025 đến ngày 02/9/2025 tại Hà Nội.

Đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Cu ba

Đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Cu ba

VOV.VN - Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật được diễn ra từ ngày 27/8/2025 đến ngày 02/9/2025 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

VOV.VN - Chiều nay 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác Lào - Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

VOV.VN - Chiều nay 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác Lào - Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ