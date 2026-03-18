Iran dọa tấn công các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh



Cảnh báo được truyền hình Nhà nước Iran công bố chiều nay, ngay sau khi giới chức Iran xác nhận mỏ khí đốt lớn nhất nước này ở tỉnh Bushehr, phía Nam Iran, đã bị tập kích. Truyền hình Iran chỉ rõ các mục tiêu bị nhắm đến là hạ tầng dầu mỏ và khí đột đặt tại Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE).

Trong đó, Saudi Arabia có 2 cơ sở sẽ bị tấn công là nhà máy lọc dầu Samref và tổ hợp hóa dầu Jubail. Mục tiêu tấn công chỉ định tại UAE là mỏ khí Al Hasan. Tại Qatar, các cơ sở Iran dự kiến sẽ tập kích là các nhà máy hóa dầu và một nhà máy tinh chế. Tuy nhiên, thời điểm và phương thức tiến hành đòn tấn công không được công bố.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia cập cảng Mumbai, Ấn Độ, sau khi đi qua eo biển Hormuz hôm 12/3. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông Iran đầu giờ chiều nay xác nhận một số cấu phần của cơ sở khai thác khí gas tại đặc khu Kinh tế Năng lượng Nam Pars ở Asaluyeh, tỉnh Bushehr, đã bị tập kích và bốc cháy.

Mỏ khí Nam Pars, còn gọi là mỏ Bắc Dome, được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn nhất thế giới. Cơ sở này cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Israel cũng đã tập kích các cơ sở tại mỏ khí đốt lớn nhất của Iran.