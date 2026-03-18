Iran dọa tấn công các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh

Thứ Tư, 21:37, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran hôm nay cảnh báo sẽ tập kích các cơ sở năng lượng tại các nước Vùng Vịnh, nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel tấn công mỏ khí gas nhất của Iran.


Cảnh báo được truyền hình Nhà nước Iran công bố chiều nay, ngay sau khi giới chức Iran xác nhận mỏ khí đốt lớn nhất nước này ở tỉnh Bushehr, phía Nam Iran, đã bị tập kích. Truyền hình Iran chỉ rõ các mục tiêu bị nhắm đến là hạ tầng dầu mỏ và khí đột đặt tại Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE).

Trong đó, Saudi Arabia có 2 cơ sở sẽ bị tấn công là nhà máy lọc dầu Samref và tổ hợp hóa dầu Jubail. Mục tiêu tấn công chỉ định tại UAE là mỏ khí Al Hasan. Tại Qatar, các cơ sở Iran dự kiến sẽ tập kích là các nhà máy hóa dầu và một nhà máy tinh chế. Tuy nhiên, thời điểm và phương thức tiến hành đòn tấn công không được công bố.

iran doa tan cong cac co so nang luong o vung vinh hinh anh 1
Tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia cập cảng Mumbai, Ấn Độ, sau khi đi qua eo biển Hormuz hôm 12/3. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông Iran đầu giờ chiều nay xác nhận một số cấu phần của cơ sở khai thác khí gas tại đặc khu Kinh tế Năng lượng Nam Pars ở Asaluyeh, tỉnh Bushehr, đã bị tập kích và bốc cháy.

Mỏ khí Nam Pars, còn gọi là mỏ Bắc Dome, được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn nhất thế giới. Cơ sở này cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Israel cũng đã tập kích các cơ sở tại mỏ khí đốt lớn nhất của Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: hạ tầng năng lượng Vùng Vịnh mỏ khí Nam Pars tỉnh Bushehr mỏ khí Bắc Dome đặc khu kinh tế Asaluyeh tấn công mỏ khí Iran Saudi Arabia
Israel tuyên bố đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 18/3 cho biết quân đội Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 18/3 cho biết quân đội Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib
VOV.VN - Nhiều nguồn tin và hãng truyền thông cho hay, đêm 17/3 Israel đã ra tay tấn công nhằm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, người được coi là thân cận với tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

VOV.VN - Nhiều nguồn tin và hãng truyền thông cho hay, đêm 17/3 Israel đã ra tay tấn công nhằm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, người được coi là thân cận với tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani
VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

