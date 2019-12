Thêm 180 chiến binh IS đầu hàng ở Afghanistan

Theo đó, có thêm tổng cộng 180 thành viên của nhóm khủng bố IS đã bỏ vũ khí và đầu hàng Tổng cục An ninh Quốc gia (NDS) tại thành phố Jalalabad.

Chiến binh IS. Ảnh: BBC.

Các chiến binh đầu hàng đã trao 94 viên đạn AK-47 và súng máy hạng nặng cho cơ quan tình báo quốc gia. Các chiến binh này xuất hiện và chống đối lại các lực lượng an ninh ở địa phương từ đầu năm 2015.



Lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan đã phát động một cuộc trấn áp lớn chống IS ở huyện Achin của tỉnh Nangaha hồi đầu tháng trước, buộc hơn 1.000 chiến binh IS và các thành viên gia đình họ phải đầu hàng./.