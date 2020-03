Thêm 4 ca mắc Covid-19 tại 2 địa điểm mới, New Zealand lo dịch lan rộng

Đáng chú ý, việc các ca nhiễm mới này xuất hiện tại 2 địa điểm mới khiến người dân nước này lo ngại về nguy cơ dịch Covid-19 sẽ lan rộng tại New Zealand trong thời gian tới.

Số ca mắc Covid-19 tại New Zealand đã tăng lên 12 trường hợp sau khi nước này ghi nhận 4 ca nhiễm mới vào chiều nay (17/3). Ảnh: Reuters

Trong thông báo mới nhất vào chiều nay, Bộ Y tế New Zealand cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 người vừa trở về từ nước ngoài. Tính đến hôm nay (17/3), New Zealand đã có tổng cộng 12 ca mắc Covid-19. Trong đó, ngoài 8 ca nhiễm tại thành phố Auckland, thủ đô Wellington, hôm nay đã có 2 ca nhiễm đầu tiên và thành phố Dunedin cũng mới ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các ca mắc Covid-19 của New Zealand hiện đều được điều trị cách ly tại nhà.

Trong số 4 ca nhiễm mới được công bố ngày hôm nay có 1 học sinh trung học tại Dunedin và trường học của học sinh này đã được yêu cầu đóng cửa trong ít nhất 48 giờ để cơ quan y tế tiến hành khử trùng và sàng lọc những người có nguy cơ lây nhiễm trước khi mở cửa trở lại.

Bắt đầu từ hôm qua (16/3), New Zealand áp dụng quy định cách ly 14 ngày đối với hành khách nhập cảnh nước này, đồng thời các du thuyền đến từ các cảng quốc tế sẽ không được phép cập cảng đến ngày 30/6 tới. Chính quyền New Zealand khẳng định người nước ngoài không chấp hành quy định cách ly y tế sẽ bị trục xuất ngay lập tức./.