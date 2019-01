Thêm hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến ở Yemen

PC_Article_AfterShare_1

Dưới áp lực từ quốc tế, đặc biệt là các cường quốc phương Tây, các bên đối địch Yemen hôm 17/1 tiếp tục bước vào ngày đàm phán thứ 2 tại Jordan, để thỏa luận về danh sách trao đổi hàng nghìn tù binh. Lệnh ngừng bắn tại cảng Hodeidah – tâm điểm của những căng thẳng tại Yemen, cũng đã được Liên Hợp Quốc tăng cường sự giám sát. Tình hình Yemen tiếp tục diễn biến “tích cực” bất chấp một vài sự cố giao tranh “nhỏ lẻ”. Hậu quả của nội chiến Yemen. Ảnh: Global Risk Insights.

Tiếp nối thành công từ lần đàm phán ở Thụy Điển hồi tháng trước, đại diện chính phủ Yemen và lực lượng phiến quân Houthi hai ngày qua đã nối lại các cuộc đối thoại tại thủ đô Amman của Jordan, nhằm thảo luận kỹ hơn về danh sách trao đổi tù binh, hi vọng có thể chốt được danh sách cuối cùng để trình lên Liên Hợp Quốc và Hội chữ Thập đỏ - những đơn vị sẽ giám sát quá trình trao đổi tù binh này.

Theo một đại diện của Liên Hợp Quốc, một số “vướng mắc” trong danh sách 15.000 tù binh cần trao đổi giữa hai bên đang được giải quyết một cách rất “tích cực”.

Cách thức trao đổi tù binh cũng đang được bàn đến và nhiều khả năng các tù binh sẽ được trao đổi tại hai sân bay của Yemen, là Sanaa – do phiến quân Houthi kiểm soát và Sayun ở phía Nam do phía chính phủ quản lý. Liên Hợp Quốc sẽ có trách nhiệm gây áp lực lên Liên quân Arab, do Saudi Arabia dẫn đầu – đang hỗ trợ chính phủ Yemen, phải mở không phận và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay chở tù nhân.

Giới phân tích nhận định, nhiều khả năng Liên quân Arab sẽ dễ dàng chấp thuận yêu cầu này bởi sức ép đang ngày một lớn từ cộng đồng quốc tế. Trong chuyến thăm tới Saudi Arabia mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thái tử nước chủ nhà Mohammed bin Salman đều đã nhất trí tầm quan trọng của việc giảm leo thang các hoạt động quân sự tại Yemen, nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc giúp Yemen chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 4 năm qua.

Trong một nỗ lực đẩy nhanh tiến trình đối thoại ở Yemen, ngày 16/1 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua nghị quyết triển khai 75 quan sát viên để giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen - cảng huyết mạch cung cấp hàng viện trợ cho hàng triệu người Yemen đang bên bờ vực của nạn đói.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Liên Hợp Quốc lập phái đoàn giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 16/1 thông qua nghị quyết triển khai 75 quan sát viên giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở thành phố Hodeidah,Yemen.

Theo Nghị quyết, trong 6 tháng đầu, Liên Hợp Quốc sẽ tăng số quan sát viên từ 20 người hiện nay lên 75 người. Phái đoàn này do Tướng Hà Lan về hưu Patrick Cammaert đứng đầu, có nhiệm vụ giám sát tình hình chiến sự ở Hodeidah; việc các bên Yemen tái bố trí binh sỹ ở các thành phố và các cảng khác; một cơ chế trao đổi tù nhân và một tuyên bố về thỏa thuận sơ bộ đối với thành phố Taiz - nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa các bên trong nhiều năm qua.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Phản ứng trước Nghị quyết này, các bên Yemen đều lên tiếng hoan nghênh. Đại sứ Yemen tại Liên Hợp Quốc Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi cho biết: “Nghị quyết là lời khẳng định sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Yemen; nhấn mạnh sự cần thiết phải có hòa bình toàn diện và lâu dài ở Yemen, đáp ứng nguyện vọng của người dân Yemen, tiến tới xây dựng một đất nước Yemen mới ổn định. Điều này cũng đóng góp chung vào sự phát triển và ổn định của khu vực và thế giới”.

Theo giới phân tích, mọi kết quả đạt được từ sau hòa đàm Thụy Điển đến nay đều là những bước đi “đột phá” trong việc tìm kiếm hòa bình và ổn định lâu dài cho Yemen, vốn đã bế tắc trong nhiều năm qua.

Bên cạnh những diễn biến tích cực trên, một số cuộc giao tranh nhỏ lẻ giữa Liên quân Arab và Houthi vẫn xảy ra ở một số khu vực. Hôm 17/1, một trong những chiếc xe bọc thép chở phái đoàn Liên Hợp Quốc giám sát lệnh ngừng bắn ở Hodeidah cũng đã bị trúng đạn khi vừa rời 1 cuộc họp với chính phủ Yemen. Rất may, tất cả phái đoàn, bao gồm cả tướng Patrick Cammaert đều vẫn an toàn. Đại diện phiến quân Houthi và lực lượng chính phủ đã lên tiếng đổ lỗi cho nhau về vụ việc này, trong khi người phát ngôn Liên Hợp Quốc cảnh báo, tất cả các bên Yemen phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho phái đoàn này./.