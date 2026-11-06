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Thị trường Nhật Bản phản ứng tiêu cực đối với kết quả bầu cử của Mỹ

Thứ Sáu, 15:11, 06/11/2026
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VOV.VN - Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ với thất bại của đảng Cộng hòa đã lập tức ảnh hưởng xấu tới thị trường chứng khoán Nhật Bản.

 

Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay (6/11), tại Sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei đã rơi xuống dưới 60.000 JPY/1 cổ phiếu. Mức giảm có thời điểm vượt quá 4.300 JPY, đánh dấu kỷ lục mất giá đứng thứ hai từ trước đến nay.

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Chỉ số Nikkei niêm yết cuối giờ sáng 6-11 tại Sàn giao dịch Tokyo. Ảnh Jiji Press

Theo các nhà phân tích thị trường, sự sụt giảm mạnh này là do tâm lý lo ngại về triển vọng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn, sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Ngoài ra, việc kịch bản Đảng Cộng hòa nắm giữ cả ghế Tổng thống lẫn thế đa số tại cả hai viện Quốc hội Mỹ bị phá vỡ đã làm dấy lên lo ngại về khả năng kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại.

Không chỉ trên thị trường, vấn đề này còn trở thành chủ đề chất vấn nóng tại nghị trường Nhật Bản. Trả lời câu hỏi của các Nghị sỹ về vấn đề này, bản thân Thủ tướng Takaichi Sanae cũng cho rằng tình hình hiện nay là rất khó đoán định.

“Rất khó có thể nhận định tình trạng này chỉ mang tính thời điểm và sẽ sớm chấm dứt hay tiếp tục kéo dài, chỉ có thể nói rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến”, bà Takaichi Sanae nói.

Trong khi đó, giới chuyên môn cảnh báo, do tại thị trường Tokyo, ​​các cổ phiếu liên quan đến AI và chất bán dẫn thường giữ vai trò dẫn dắt đà tăng giá, nên hiện đang xuất hiện tâm lý thận trọng cao độ về việc liệu tác động ngược chiều từ xu hướng này sẽ lan rộng đến mức nào trong thời gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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