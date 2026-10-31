Phố Wall bán tháo cổ phiếu công nghệ, Intel mất gần 150 tỷ USD vốn hóa

Diễn biến này phản ánh những lo ngại ngày càng lớn của giới đầu tư về chi phí khổng lồ và khả năng sinh lời của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong phiên giao dịch ngày 30/10, chỉ số Nasdaq giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng. Chỉ số S&P 500 cũng giảm mạnh, trong khi chỉ số Dow Jones mất hàng trăm điểm khi áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Đáng chú ý, cổ phiếu Intel có thời điểm lao dốc khoảng 30%, đứng trước nguy cơ ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử tập đoàn, khiến hơn 146 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ. Đợt bán tháo diễn ra sau khi Intel đưa ra dự báo doanh thu quý IV chỉ đạt từ 15 đến 16 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng khoảng 17 tỷ USD của giới phân tích. Công ty cũng cảnh báo chưa thể tạo ra dòng tiền dương trong năm nay do nhu cầu máy tính cá nhân suy yếu và chi phí mở rộng sản xuất tăng cao.

Màn hình hiển thị thông tin giao dịch bên ngoài sàn chứng khoán Nasdaq tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng bán tháo không chỉ giới hạn ở Intel. Cổ phiếu các tập đoàn bán dẫn lớn như Nvidia, AMD, Qualcomm và Broadcom cũng đồng loạt giảm giá. Các doanh nghiệp sản xuất máy chủ và thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu chịu áp lực tương tự, trong khi thị trường công nghệ châu Á và châu Âu cũng bị ảnh hưởng.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang ngày càng lo ngại về tốc độ gia tăng chi tiêu cho hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn, trong khi lợi nhuận và dòng tiền chưa theo kịp quy mô đầu tư. Trước đó, cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, đã giảm hơn 12% trong phiên 29/10, khiến khoảng 500 tỷ USD vốn hóa bị xóa sổ.

Đợt điều chỉnh mạnh trên Phố Wall diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, làm gia tăng sự chú ý đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế, thị trường tài chính và tính bền vững của làn sóng đầu tư AI vốn là một trong những động lực quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ thời gian qua.